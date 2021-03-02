В Молдове чесали полученные в Приднестровье раны и лаяли на Москву

02.03.2021, Москва, Елена Острякова

Унионисты (сторонники объединения Молдовы с Румынией) провели сегодня пикет у российского посольства в Кишиневе. Они приурочили его к 29-й годовщине вооруженного конфликта.

Участники акции скандировали: «Путин, не забывай: Бессарабия не твоя», «Российская армия — вон», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По теме высказалась сегодня и прозападный президент Молдовы Майя Санду, которая ранее также неоднократно высказывалась за вывод российских миротворцев из Приднестровья, сегодня выступила на мероприятии, посвященном печальной дате.

«Сегодня отмечается День памяти и благодарности. Это день, когда боль утраты встречается с надеждой. Надежда на мирное, реинтегрированное будущее с зажившими ранами, за которое мы должны бороться каждый день. Река, объединившая берега, сообщества, людей, превратилась в испытание. Между нашими селами и городами, между нашими судьбами выросла стена. Границы проложены не по рекам, границы проложены через наши души. Мы потеряли человеческие жизни, мир в семье. Мы заплатили и продолжаем платить за этот искусственно поддерживаемый конфликт», – лицемерно вещала Санду.

Примечательно, что на мемориальном мероприятии вместе с президентом выступила соратница ее главного соперника на прошедших выборах Игоря Додона – спикер молдавского парламента Зинаида Гречаный. Она призвала ценить мир и поблагодарила «ветеранов», участвовавших в братоубийственной войне.

Совсем в другом ключе высказался президент Приднестровья Вадим Красносельский. На левом берегу Днестра сегодня поминают погибших в конфликте.

«В Молдове все чаще звучат призывы забыть прошлое, жить будущим. Посыл оставить прошлое в прошлом и начать жизнь с чистого листа может показаться правильным лишь на первый поверхностный взгляд. За 29 лет в Молдове не нашлось никого, кто дал бы оценку агрессии против мирного населения Приднестровья, против детей, женщин, стариков. Никто не признал своей вины, не назвал случившееся преступлением. Говорят, признать ошибку могут лишь сильные люди, а исправить ее – только великие. Так вот, за 29 лет лично я, к сожалению, не увидел в Молдове ни первых, ни вторых», – написал Красносельский в своем телеграм-канале.

По официальным данным, в вооруженном конфликте приняли участие более 30 тысяч человек. Из них 300 солдат и мирных жителей погибли, еще 3500 получили ранения.