В Молдове демонстративно сожгли флаг Евросоюза

Алексей Логофет.  
03.06.2024 22:37
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, ЕС, Молдова, Общество, Политика, Россия, Сопротивление


Группа молодых людей сожгла флаг Европейского Союза в кишиневском парке «Валя Морилор», выражая таким образом несогласие с курсом президента Майи Санду.

Участники акции, называющие себя инициативной группой «За свободную Молдову», утверждают, что сожгли флаг ЕС во время молодёжного марша за европейскую интеграцию, организованного 1 июня.

Группа молодых людей сожгла флаг Европейского Союза в кишиневском парке «Валя Морилор», выражая таким...

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Члены группы сняли акцию на видео, и кадры быстро распространились в социальных сетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Так горят проевропейские надежды простого молдаванина, который верит, что завтра, если мы вступим в Европу, у него будет пенсия в 5000 евро и зарплата в 10 тысяч», – говорит голос за кадром.

По мнению протестующих, ЕС превратился в милитаризированный политический союз, навязывающий странам-участницам свои правила и ценности, чуждые национальным культурам. Участники акции считают, что насильственная евроинтеграция ведет к разрушению экономики, краху государства и уничтожению молдавской нации.

Ранее, в декабре 2023 года, грузинский патриот Лаша Шарухия сжёг флаг ЕС в администрации города Мцхета.

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