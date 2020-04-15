В Молдове День Победы совместят с Днем независимости Украины

15.04.2020, Москва, Елена Острякова

Акция «Бессмертный полк», концерт в честь Великой Победы и другие мероприятия в Молдове перенесены с 9 мая на 24 августа, который в Кишиневе отмечается как день освобождения от фашистской оккупации.

Такое решение было принято сегодня на совещании у президента Молдовы Игоря Додона, передает корреспондент «ПолтНавигатора».

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«В этот день мы отмечаем годовщину Ясско-Кишиневской операции и освобождение Молдовы от фашистских захватчиков. Марш может быть перенесен, но не аннулирован», – сказал Додон накануне в эфире Четвертого телеканала.

В ходе заседания было решено осуществить ранее запланированные акции: реставрацию и благоустройство мемориальных комплексов, наведение чистоты и порядка на воинских кладбищах, визиты к ветеранам на дом, возложение венков высшим руководством страны 9 Мая.