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В Молдове предлагают расширить применение статьи 373 Уголовного кодекса «Измена родине» за проведение «кампании по дезинформации общества». С такой инициативой выступил глава Службы информации и безопасности РМ, представители министерства юстиции, а также ряд представителей правящей партии «Действие и солидарность», сообщает agora.md.

Инициаторы предлагают дополнить статью «Измена родине» такими пунктами, как переход на сторону врага во время войны или вооружённого конфликта, шпионаж, разглашение гостайны, оказание помощи в проведении враждебных действий против безопасности государства.

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При этом в пояснительной записке к законопроекту указывается, что «враждебные действия против безопасности государства выражаются также в кампаниях по дезинформации общества». Режим президента Майи Санду активно использует определение «дезинформация» для подавления инакомыслия и расправы над неугодными СМИ. В частности, в интервью иноагенту Юрию Дудю Санду заявила, что 12 телеканалов были закрыты, поскольку они являлись «средствами дезинформации».

Иными словами, под определение «кампания по дезинформации» власть после принятия данного закона сможет подвести любую критику правящей власти во главе с Майей Санду и донесение правды о последствиях евроинтеграции для стран Восточной Европы в преддверии президентских выборов и еврореферендума, которые пройдут в один день – 20 октября сего года.

Уголовная ответственность по статье 373 «Измена родине» предусматривает тюремный срок от 15 до 20 лет.