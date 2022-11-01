В Молдове готовятся к массовому изъятию органов украинских солдат

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Новости Украины

Электронный реестр лиц, отказавшихся стать посмертными донорами органов, будет запущен в Молдове с февраля следующего года.

Об этом сообщает Publika TV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чтобы оформить отказ, нужно будет отправить письмо в Агентство по трансплантации, либо явиться в него лично или же подать заявление в электронном виде на сайте агентства. Таким образом, люди, не выразившие отказ, будут считаться посмертными донорами органов.

«Те, кого не окажется в реестре отказов, автоматически станут донорами. Закон предусматривает, что этот отказ должен быть выражен при жизни», – сказал директор Агентства по трансплантации Владимир Болокан.

Координатор трансплантации Корнелия Гуцу-Бахов объясняет необходимость реестра и тем, что были случаи, когда родственники донора не могли сойтись во мнении по вопросу об изъятии органов.

«Причина отказа этих семей в том, что чаще всего они не знают, какой была воля покойного, как он относился к донорству. В такой ситуации семья отказывается дать согласие на донорство его органов. С мая в Молдове смерть мозга была зарегистрирована у восьми человек, семья лишь одного из них дала разрешение на донорство органов Когда будет реестр отказов, никаких обсуждений с семьей потенциального донора не будет», – заявила она.

Месяц назад Молдова официально присоединилась к платформе Eurotransplant. Таким образом республика сможет получать органы из стран-членов Евросоюза. А еще в середине августа объявили многомиллионный тендер для реализации национальной программы трансплантации 2023. Закупают реактивы, материалы для забора и хранения тканей и органов.

При этом в Молдове есть всего три больницы, где могут установить факт смерти мозга у пациентов, потенциальных доноров органов. Однако в этом году только одна клиника прошла аккредитацию.

20 октября парламент Молдовы принял в первом чтении законопроект разрешающий создание в стране частных биобанков. В них предлагается хранить и использовать человеческие органы, сперму, яйцеклетки, эмбрионы, стволовые клетки и так далее.

Упростили и процедуру донорства всего вышеизложенного. А при добровольном согласии законопроект предусматривает и участие в научных биологических исследованиях. Законопроект также упрощает процедуру транспортировки собранных клеток и тканей заграницу «для дальнейшей обработки».

В ходе его представления в парламенте у оппозиции не возникло к законопроекту вопросов. Против проголосовал только лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин.

Киевский политолог Александр Семченко обращает внимание на то, что молдавский закон очень похож на аналогичный украинский, который был принят, когда минздрав возглавляла гражданка США Ульяна Супрун.

«Примечательной особенностью является тот факт, что по данному закону через территорию Молдавии теперь можно будет беспрепятственно возить человеческие органы с Украины в другие страны. Не сложно догадаться, что международная мафия по трансплантологии человеческих органов сейчас зарабатывает на солдатах ВСУ, в прямом смысле, космические деньги, ведь поток органов с фронта просто колоссальный, но есть серьёзные логистические проблемы, которые подобный законопроект ликвидирует. Если раньше, черным трансплантологам нужно было незаконно перевозить органы через Молдову, то сейчас Майе Санду дали «пару килограмм долларов» и вопрос решен, вози – не хочу…», – написал Семченко в своем ТГ-канале.

Молдавская тележурналистка Елена Левицкая Пахомова отмечает, что трансплантологией в Молдове занимались и до принятия закона.

«В свое время ради органов из Молдовы отправляли чартерные рейсы. Сейчас проще. Бесперебойные поставки обеспечивает Украина. Вспомните весьма странный случай с задержанной в июне в Паланке каретой скорой помощи с оружием», – написала журналистка.

В июле на пункте пропуска «Паланка» на границе с Украиной задержали машину скорой помощи с британскими номерами, за рулём которой находился гражданин Швейцарии.

В салоне обнаружили пистолет калибра 9 мм, 45 патронов и кобуру для него, 5 раций, баллистический шлем степени защиты 3А, два тактических бронежилета с двумя керамическими пластинами.

Находки изъяли, а иностранцев на территорию Украины пропустили. Молдавские журналисты предположили, что это был VIP-курьер, который или что-то собирается везти или уже провёз. Сейчас они уверены, что закон о трансплантации был пролоббирован украинскими частными клиниками.

Судя по всему такое законотворчество не является инициативой Украины и Молдовы. За наметившейся схемой стоят серьезные западные игроки. США уже давно используют Молдову так же, как и Украину, для создания своих биолабораторий.

Как пишет издание «РуБалтик», Молдова еще в 2003 году присоединилась к соглашению об учреждении Научно-технологического центра Украины (НТЦУ), через который реализуется большинство проектов «биобезопасности» США в Причерноморье. Молдавские власти обязаны предоставлять по запросу НТЦУ любую информацию, но при этом предъявлять к нему претензии не могут.

В 2008 году в Молдове заработала центральная референс-лаборатория, на финансирование которой правительством США было выделено 4 миллиона долларов. Чем она занимается, неизвестно.

Лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин в 2020 году направил открытое письмо в Службу информации и безопасности (СИБ) с вопросом о вероятности нахождения на территории Молдовы секретных биологических лабораторий США военного назначения, но ответа не получил.

Сейчас в Молдове все чаще фиксируют случаи африканской чумы свиней. Вирус ранее был нетипичен для данных географических широт. История показывает, что всем известный птичий грипп искусственно создан на Западе. В конце июля 2018 года биологические материалы зараженного скота были направлены из Гагаузии в Кишинев, в биолабораторию США. А недавно Молдова столкнулась со вспышками кори.

Экс-депутат молдавского парламента Андрей Цуркану утверждает, что в Молдове открываются 4 биологические лаборатории по вирусологическим исследованиям.

«Я также узнаю из ФБ, какие вирусы они хотят испытать. Самые опасные. Смертельно опасные для человека и окружающей среды. Их называют птеранодонами. Известно, что в прошлом они сеяли хаос в Канзасе, Алабаме, Небраске, Вайоминге и Южной Дакоте. Теперь, согласно секретному соглашению между нашим правительством и правительством США, они будут привезены к нам в герметичных контейнерах для лабораторных исследований», – заявил Цуркану.