В Молдове изуродовали памятник Котовскому

04.11.2020, Москва, Елена Острякова

Вандалы изуродовали памятник советскому полководцу Григорию Котовскому в молдавском городе Хынчешты, который до 1990 года носил название Котовск.

Об этом сообщает сайт «Блокнот. Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Памятник продолжает пребывать просто в отвратительном состоянии. Самое печальное, что властям города совершенно плевать на подобный расклад.

Монумент изрисован половыми органами, уродливыми надписями, какими-то сердечками, крестами, нецензурными высказываниями и прочими «прелестями» вандалов. Это наглядно иллюстрирует уровень культуры и интеллекта тех людей, которые осуществили подобную пакость», – пишет сайт.

В июле вандалы разбили облицовочную плитку на воинском захоронении Великой Отечественной войны в молдавском селе Гура Быкулуй.

В апреле – разрушили мемориальную плиту с именами расстрелянных в годы фашистской оккупации советских граждан на месте в одном из парков Кишинева.

В ноябре 2019 года неизвестные разгромили памятные гранитные плиты на стенах долговременной огневой точки 417 линии Сталина, расположенной на окраине села Кошница Дубоссарского района Молдовы.