В Молдове хотят воевать с Приднестровьем только старики-нацисты – Красносельский

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Молодежь Молдовы не хочет воевать с Приднестровьем.

Об этом на пресс-конференции заявил президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы посмотрите в Молдове, кто говорит про войну, про нацизм. Это люди 65-70+. Молодежь про это не говорит в Молдове. Она не хочет воевать с Приднестровьем категорически. Им это не надо. Что-то верное происходит с молодежью. А у людей в возрасте почему-то возникают наполеоновские амбиции, им нужно повоевать с кем-то, кого-то убить», – сказал Красносельский.

Он выразил надежду на то, что «боевые действия на Украине должны многих отрезвить», и здравый смысл нынешнего руководства Молдовы возобладает, несмотря на то, что Кишинев активно закупает вооружения.