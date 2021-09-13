В Молдове кипят страсти по русскому языку – Гагаузия требует референдума

13.09.2021 21:32 (Мск), Москва, Елена Острякова

В Молдове необходимо провести референдум о признании русского языка вторым государственным.

Об этом в эфире телеканала REN Moldova заявил член совета Общественной платформы «Народный Союз» Гагаузии Виктор Петров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все больше жителей Гагаузии и других регионов обращаются с просьбой придания русскому языку статуса государственного. Я вижу решение только в одном – проведение республиканского референдума по русскому языку. Это будет совсем нормально», – сказал Петров.

По его данным, в Молдове живет более 40% русскоязычных. Общественник считает, что их права систематически нарушаются.

«Сегодня вся документация в республике идет на молдавском языке. У нас есть много граждан, которые не владеют государственным языком. Это те, кто в своё время приехал в республику из других стран бывшего СССР для помощи молдавскому народу — врачи, учителя, инженеры, учёные и многие другие, их дети, внуки и так далее. Что вы сделали, для того, чтобы обучить их языку.

Есть многие коренные молдаване, которые учились в известных вузах на русском языке. Сегодня в государственных учреждениях говорят, что все обязаны знать молдавский. Но что власти сделали для того, чтобы эти люди знали язык? Вы обучили их, сделали бесплатные курсы? Ничего сделано не было!», – возмущен Петров.

В то же время в Молдове ведущая существующего на средства западных грантов телеканала TV8 телеведущая Мариана Раца сообщила, что якобы многие зрители жалуются на то, что программы выходят на русском языке.

«Некоторые русскоговорящие зрители не хотят подвергаться российской пропаганде. Они заслуживают того, чтобы получать достоверную информацию и не попадать под влияние, иметь альтернативу, получать информацию из независимых СМИ. Что нам делать с такими телезрителями?» – вопрошает националистка.

Она подчеркнула, что даже при большом желании научиться говорить или понимать румынский язык, не всегда это получается.