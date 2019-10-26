В Молдове может появиться Лукашенко-2

26.10.2019, Москва, Елена Острякова

Ренато Усатый, победивший на выборах примара (мэра) второго города Молдовы – Бельц, не исключил своего выдвижения на президентскую кампанию осенью 2020 года.

Об этом он заявил в эфире телеканала RTR Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первые, кто может меня туда послать, это жители Бельц. Если мы будем видеть, что рейтинг Ренато Усатого на национальном уровне 20-30%, если я буду делегирован четвертью населения страны…», – сказал Усатый.

Он указал на то, что политические противники раньше называли его «рукой Москвы», а сейчас утверждают, что он подконтролен Румынии. На самом деле, утверждает Усатый, он независим.

«Меня пытаются сделать ручным. Некоторым в Москве не нравится, что здесь есть бесконтрольные политики. Я говорю про Лукашенко-2. Этот человек, который говорит все, что думает. Когда у него есть претензии к европейцам, но он говорит, и когда у него есть претензии к русским. Он не пытается быть ручными удобным, как наш сегодняшний президент», – сказал Усатый.