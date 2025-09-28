Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Молдове начались парламентские выборы. Но ещё до завершения голосования президент с румынским паспортом Майя Санду заявила: итоги могут быть аннулированы в случае «вмешательства».

И вряд ли кто-то сомневается — речь идёт о сценарии, когда правящая партия PAS проиграет. То есть, заранее «победа» власти объявляется «чистой», поражение же станет поводом отменить результаты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Тем временем сама организация выборов вызывает массу вопросов. В стране открыто 1 973 участка, ещё 301 за рубежом. За процессом формально следят более трёх тысяч наблюдателей, из них 912 международных. Но десятки иностранных представителей не получили аккредитацию — отказ пришёл даже в отношении специалистов из Франции, Испании, Румынии и Германии, о России даже речи не идёт в стране, чья власть продалась ТНК и Брюсселю.

Недостаток участков для голосования вот уже второй раз остро ощущается в России. На четверть миллиона молдаван, имеющих право голоса, власти РМ открыли всего два участка — оба в Москве, в посольстве страны. Итог предсказуем: очереди выстраиваются ещё до рассвета, люди занимают места в три часа ночи. Чтобы согреться, сограждане организовали полевую кухню, раздают чай и перекус, предприниматели поставили палатки. На фоне холода и многочасового ожидания люди даже танцуют, чтобы поддержать друг друга и не потерять оптимизм.

В других странах картинка иная. В Италии, Германии, Франции — десятки участков, комфортные условия. В Австрии на участке в Клагенфурте-ам-Вёртерзе избирателей централизованно подвозят, а у входа их встречает сам председатель комиссии.

А в Приднестровье избиратели часами стоят в пробках на мостах, где движение перекрыто из-за мнимого «ремонта» (начался как раз перед выборами) и якобы зависшей программы учёта пересечения административной линии.

Нарушения фиксируются и внутри страны. Наблюдатели Promo-Lex сообщили: десятки участков открылись не вовремя, в некоторых не оказалось камер, урны были не опечатаны, а государственный флаг и вовсе отсутствовал. В Кишинёве матери, просившей мобильную урну для сына с ограниченными возможностями, ответили цинично: «несите его сами».

Ситуацию усугубляют сообщения о подкупе голосов: в соцсетях распространяются видеозаписи, где предлагают 50 евро за бюллетень с отметкой напротив PAS и по 20 евро за приведённого человека. Фото бюллетеня — обязательное доказательство подлога.

И вот на фоне этих фактов звучит заявление Санду об «аннулировании выборов». Но что тогда объяснит очереди в Москве за отсутствием необходимого числа пунктов для голосования, перекрытые мосты в Приднестровье, сотни обысков и десятки задержаний оппозиции накануне дня голосования? Не это ли реальное вмешательство в электоральный процесс? И не режим ли творит его?

Эти выборы ещё раз показали: для одних молдавская демократия — комфортный сервис для обслуживания собственных интересов, для других — тяжёлое испытание. Но именно в таких условиях рождается то самое чувство единства, которое сегодня видно у молдавского посольства в Москве. Люди готовы часами стоять в очереди, помогать друг другу и жертвовать своим временем ради одного — чтобы их голос не украли.