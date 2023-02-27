В Молдове начинается битва за последнюю пророссийскую крепость

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Гагаузская автономия превращается в арену ожесточенного противостояния пророссийских и прозападных сил на юге Молдовы. Полем боя станут выборы главы автономии, назначенные на 30 апреля.

Кишинев старается добиться избрания лояльного проевропейскому вектору кандидата, однако сталкивается с сопротивлением как населения, так и части элит, считающих себя пророссийскими.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Выборы главы Гагаузии в этом году изначально предполагались сложными. В соседней Украине проходит российская СВО, за ходом которой внимательно следит население пророссийской автономии. В самом регионе, как и во всей Молдове, жители сталкиваются с ростом инфляции, ростом цен на продукты питания, товары первой необходимости, тарифов на газ, свет, тепло.

Всё это проходит в обстановке тотального запрета российских и оппозиционных СМИ, преследования нелояльных политиков, активистов и журналистов.

Население Гагаузии всегда на выборах опиралось на предпочтения Москвы. К российским гостям здесь неравнодушны по определению, так как Российская Федерация немало сделала для мирного урегулирования конфликта Комрата (столицы автономии) и Кишинева в 90-х.

Однако сейчас, когда центральные власти взяли четкий курс на Запад и разрыв со всем, что связывает Молдавию с РФ, под угрозой разрыва и те культурные и коммерческие нити, что обеспечивали победу кандидатам Москвы на выборах все 30 лет существования Гагауз Ери.

Ситуацию неопределенности для рядовых жителей углубляет и отсутствие в Гагаузии и в Молдове в целом внятной и организованной оппозиции. Претендовавшие на роль оппозиционеров и конкурентов правящей партии беглый олигарх Илан Шор и экс-президент Игорь Додон на поверку оказались коллаборантами и лишились того кредита доверия, что испытывали к ним избиратели.

В то же время в Кишиневе явно решили воспользоваться информационным вакуумом, в который власти сами же и погрузили население Гагаузии. Правящая партия активно подбирает кандидатов на пост главы автономии, которые бы превратили регион из «пророссийского якоря» в рядовой район Республики Молдова. По крайней мере, так обозначил задачу один из корифеев PAS Оазу Нантой в эфире одной из недавних телепередач, публично озадачившись вопросом, а надо ли вообще Кишиневу и дальше сохранять гагаузам их автономию.

Сейчас пост главы Гагаузии занимает Ирина Влах. Это уже второй её мандат, и по местному законодательству она не может выдвигаться в третий раз. В 2015 предвыборным слоганом Влах было «Быть с Россией в наших силах», а в 2019 она выдвигалась с антиолигархической повесткой – против поддерживаемого Западом олигарха Влада Плахотнюка.

В своей деятельности она старалась учитывать мнение и интересы России и, на сегодняшний день, является последним политиком на публичной должности в Молдове, который в принципе последовательно выступает за укрепление связей с РФ.

В то время, как президент Санду обвиняет Москву в организации госпереворота в Кишиневе, а премьер Речан поднимает вопрос о «демилитаризации» Приднестровья, лидер Гагаузии напоминает о сложнейшей социально-экономической ситуации и необходимости сотрудничать не только с Западом, но и с Востоком.

Хотя Влах и не выпячивает пророссийских взглядов, в правящей партии прекрасно помнят и о её фотографиях с президентом РФ Владимиром Путиным, и предвыборных плакатах с шарфом в цветах российского триколора.

По сути, сегодня Влах единственный дружественный России политик в Молдове, который занимает общественный пост и, по должности, состоит в правительстве страны. В Кишиневе надеются изменить ситуацию, если на выборах башкана 30 апреля победит лояльный Западу кандидат. Сейчас сложились идеальные условия для этого впервые за все годы существования Гагаузской автономии.

Центральная власть полностью заблокировала вещание российских телеканалов и оставила без телевидения оппозиционные партии. Принят «закон о сепаратизме», применяя который спецслужбы смогут устранить с выборов любого политика, кого Кишинев заподозрит в недостаточной верности евроинтеграционному курсу.

Победа на выборах в Гагаузии кандидата, поддержанного правящей партией PAS даже неявно, даст президенту Санду еще больше контроля над страной. Учитывая, что Гагаузская автономия расположена прямо на границе с Украиной, эта задача приобретает стратегический характер.

Ради реализации этого сценария спикер парламента Игорь Гросу даже объявил, что действующий на территории всей страны режим Чрезвычайного положения, который запрещает собрания, акции протестов, митинги и так далее, не препятствует выборам. Голосование должно состояться при любых обстоятельствах.

Однако этому активно препятствует часть гагаузских элит во главе с башканом Ириной Влах. Им удалось до последнего оттянуть выделение финансирования на связанные с выборами расходы, что ставит под вопрос возможность Центризбиркома провести голосование на всех участках согласно процедуре.

Другим направлением борьбы является инициатива лояльных Кишиневу депутатов гагаузского парламента о снижении порога явки на выборах главы с 50%+1 до 33%. Считается, что в Гагаузии чрезвычайно раздутые списки избирателей, из-за чего последние несколько раз выборы проходили на грани непризнания из-за низких показателей явки. Сейчас же Влах с окружением отказывается промульгировать снижение порога явки.

Значительная часть гагаузских элит во главе с лидером региона готовы де-факто бойкотировать голосование, которое Кишинев пытается провести на выгодных для себя условиях.

Если выборы сорвутся, нужно будет назначать новые, и заново выделять финансирование, что в нынешних условиях сделать не так-то просто. Опять-же, порог явки никуда не денется. Всё это время, пока автономия будет пытаться выбрать себе башкана, реально в его кресле и выполнять его функции будет Ирина Влах.