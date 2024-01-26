«В Молдове надо мной смеялись за отказ общаться на русском» – украинская актриса-русофобка

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Украинская актриса Анна Кошмал, снявшаяся в сериалах «Сваты» и «Слуга народа», в ужасе от короткого посещения Молдовы.

Об этом она написала в американской соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Актриса была проездом в Кишиневе. Она прилетела самолетом, чтобы потом добраться до Киева на поезде.

«За это короткое время здесь произошло уже несколько ситуаций, когда в ответ на мое нежелание разговаривать на русском люди закатывали глаза или смеялись (например, работница аэропорта, к которой я обратилась за помощью в поиске сумки)», – пожаловалась Кошмал.

При этом в аэропорту ее узнавали и называли российской актрисой.

«Некоторые посетители радовались тому, что Россия оккупировала часть Украины. Мне бы не хотелось по нескольким людям судить всех других граждан этой страны, но впечатление испорчено. Мою нервную систему поддержала лишь милая девушка на ресепшене отеля, которая мило говорила со мной на английском и отнеслась к нам с уважением и пониманием», – поделилась «ужасами» артистка.