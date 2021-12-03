В Молдове намерены запретить «российскую пропаганду»

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Президент Молдавии Майя Санду заявила о недопустимости «пропаганды со стороны России и других государств» в эфирах молдавских телеканалов.

Об этом она сказала в эфире TV Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как я поняла, вскоре у нас будет новый состав Совета по телевидению и радиовещанию, у которого есть определённые законные инструменты и который должен не допускать пропаганду, обман и другие нарушения. Я очень надеюсь, что этот СТР будет объективным и эффективным», — сказала Санду.

По ее словам, в республике начинает действовать программа реформирования системы безопасности, в том числе в сфере киберпространства.

«Основная часть нашей деятельности зависит от работы СТР, после этого мы решим, справляется ли нынешнее законодательство с проблемой или необходимы изменения в области безопасности, проанализируем и сделаем выводы», — уточнила президент.

В середине октября председатель профильной парламентской комиссии Лилиана Николаеску-Онофрей, представляющая президентскую партию «Действие и солидарность», направила письмо Совету по аудиовизуалу, в котором потребовала проведения проверки трех телеканалов: Moldova 1, NTV и Primulin Moldova. Последние два показывают российские программы и новости. В самих телеканалах назвали это атакой на независимые СМИ и граждан, которых таким образом власти хотят ограничить в доступе к объективной и правдивой информации.

«Действие и солидарность» разрабатывает законопроект о запрете на размещение рекламы на российских телеканалах ретранслируемых в Молдове.

С 12 февраля 2018 года в Молдавии вступил в силу закон, в соответствии с которым запрещается трансляция информационно-аналитических, новостных и военных передач телеканалов, принадлежащих странам, якобы не ратифицировавшим Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под это ограничение попали российские телеканалы.

В том же году координационный совет по телевидению и радио РМ оштрафовал телеканал «РТР-Молдова» за трансляцию парада Победы в Москве 9 мая на 85 тыс. леев (около $5 тыс.).

В конце декабря 2020 года парламентское большинство прошлого созыва, сформированное Партией социалистов, успело принять законопроект о поправках в Кодекс аудиовизуальных услуг. В результате в медийное пространство республики смогли вернуться российские телепрограммы, в том числе и новостные.