В Молдове назревает казахский сценарий

Цена на российский газ для Молдовы выросла на 200 долларов в январе – с 450 до 647 долларов за тысячу кубов. Это объясняется тем, что правительство страны заключило с «Газпромом» контракт, который подразумевает привязку не к цене на нефть, как предлагал российский монополист, а к ценам на спотовой бирже, на чем настаивает Евросоюз, на мнение которого ориентируется Кишинев. Цены на споте в январе, как известно, превышали 2 тысячи долларов.

Это привело к тому, что предприятие «Молдовагаз» уже не может оплатить аванс за январь и попросило у «Газпрома» отсрочки. Хотя цены на газ для рядовых потребителей поднялись еще в прошлом году, 95% счета оплатили в декабре. Сейчас тарифы могут вновь подрасти. Чтобы компенсировать затраты граждан, Молдове придется занимать средства в Европе.

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«Мы в сложной ситуации. Газовый кризис не закончился ни в ноябре, ни в декабре. Он закончится, когда на европейском уровне цены окончательно упадут. Газовый кризис – это не кризис Молдовы, а европейского пространства, затрагивающего нашу страну напрямую. Повлиять Молдова не может, у правительства мало инструментов для снижения цены», – признал сегодня на пресс-конференции вице-премьер правительства Молдовы Анрей Спыну.

Несмотря на провокационные вопросы прозападных журналистов, он не стал критиковать «Газпром» и обвинять России в политическом давлении.

«У нас хороший контракт по сравнению с рыночными ценами. За три месяца Молдова сэкономила 350 миллионов долларов в сравнении с рыночными ценами. Если бы Молдова покупала газ по рыночным ценам, то заплатила бы на 6 миллиардов леев больше. Это была чрезмерная сумма для Молдовы. В ноябре Молдова приобрела природный газ на 56% ниже рыночной цены, в декабре – на 54%, в январе – на 52%», – сказал Спыну.

Однако это – нехарактерная позиция для члена команды прозападного президента Молдовы Майи Санду. Депутат парламента от ее партии PAS Лилиан Карп заявил о возможности разрыва контракта с «Газпромом». Он заявил, что правительство просто не хочет платить «Газпрому» аванс за январь.

«Мы понимаем, что у Moldovagaz нет возможности платить авансом. На данный момент в результате поступления средств от граждан собрано 40% необходимой суммы. Всегда есть возможность пересогласовать контракт, чтобы его улучшить. Зависит от условий, поставленных переговорщиками, и желания партнера. Главное – мы хотим не платить в аванс 50% от потреблённого, что ставит республику в условия сокращать период сбора средств за топливо. Молдова как рынок не представляет собой больше, чем средний город России, а потому можно надеяться на положительную реакцию «Газпрома», – заявил Карп.

Пораженный глава «Молдовагаз» Вадим Чебан в ответ на эскападу депутата заявил, что пока «ничего такого от властей не слышал».

Между тем, помимо роста тарифов на газ ожидается рост цен на электричество. Компания Premier Energy просит у правительства повысить тариф на электроэнергию почти в два раза. Среди причин, которыми компания обосновывает необходимость повышения тарифов: двукратное увеличение стоимости, по которой государственная компания Energocom отпускает Premier Energy электроэнергию, а также 100% удорожание электричества, приобретаемого у Украины.

Все это вызвало ожидаемый всплеск критики со стороны оппозиции. Депутат-социалист Богдан Цырдя потребовал от президента и правительства немедленно подать в отставку.

«Они могут обвинять кого угодно, но мы близки к экономическому и социальному коллапсу. И аресты оппонентов не помогут. И конфискации тоже. И даже закрытие русскоязычных СМИ. Остаётся одно – подать в отставку, пока не поздно и объявлять досрочные выборы, прося прощения у граждан за всю эту жуть, воровство и нищету, которую они устроили», – написал он в своем телеграм-канале.

Ему вторит и несистемная оппозиция.

«Компенсации», которые по итогу мы же и будем из повышенных налогов государству возвращать – не сильно спасают ситуацию. Передаю привет всем б*дям, поддерживающим Майю Санду – курицу, предпочитающую колесить по «Крымским Платформам» и оскорблять поставщиков газа, вместо того, чтобы выстраивать взаимовыгодные отношения и договариваться о нормальной цене за газ», – написал лидер новой молдавской оппозиционной партии «Наши» Михаил Ахремцев.

Сопредседатель партии «Гражданский конгресс» Марк Ткачук созывает заседание Республиканского совета, основным вопросом которого станет «организация протестов против политики организованного энергомора в Молдове».

«Думаю, что в этот раз финт не пройдет. Затягивать петлю на собственной шее, подчиняться Закону джунглей и сочувствовать немощным правителям – никто не будет. Власть выбирали не для того, чтобы она беззаботно царствовала, а для того, чтобы искала и находила такие решения, которые совместимы с жизнями большинства граждан», – заявил Ткачук.

Наблюдатели видят аналогию между ситуацией в Молдове и Казахстане, где повышение цен на газ для автомобилей привело к массовым протестам, вылившимся в итоге в вооруженные погромы.

«Ближайший кандидат на повторение казахстанских событий – Молдавия. Там для социального взрыва и массовых беспорядков есть и те же причины, и тот же триггер – цены на газ. Осенний жест доброй воли от «Газпрома» стране не помог – Кишинев не может платить за российский газ даже нерыночную цену с ничем, кроме сострадания, не оправданной скидкой. Об обращении за помощью к России прозападная власть Молдавии, конечно, не говорит. Если бы заговорила, тем более бы возникли вопросы: с какой стати Россия должна помогать прозападной власти Молдавии? Осенняя скидка «Газпрома» в этом плане вызвала вопросы у многих в РФ. Замечательный положительный момент распада СССР посреди моря моментов отрицательных состоит в том, что Россия больше не обязана заботиться о Молдавии, Грузии и прочих сделавших «европейский выбор» прибалтиках», – написал шеф-редактор RuBaltic.Ru Александр Носович.

А писатель Захар Прилепин еще за несколько дней до разразившегося в Молдове энергокризиса предрек стране оранжевую революцию.

«Думаю, надо договориться с заказчиком про следующую беспонтовую оранжевую революцию. Я вот в Молдавии давно не бывал. Молдавия прекрасна, там Кишинёв, там Пушкин был в ссылке, там смуглянки-молдованки, там теплолюбивый братский народ, Котовский оттуда родом, там могила Эмиля Лотяну – надо навестить, поклониться. Если всерьёз: России надо полноценно, открыто, на виду у всех, согласно международным актам и подпунктам договоров – дружески, дипломатически, культурно, очень культурно зайти в несколько мест. Как хорошо, как легко пойдут тогда договоры по признанию ДНР, ЛНР, Приднестровья, воссоединению Осетии, прочим нашим конструктивным предложениям; как побежит, запенится Северный поток 2, 3, 4… Зайти, и не уходить больше. Великая туристическая держава», – написал Прилепин.