В Молдове не отключили газ, но включили русофобию

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Молдова сегодня до конца дня заплатит «Газпрому» за топливо, потребленное страной в январе. Ранее российский монополист в очередной раз пообещал отключить «солнечную республику», если платеж в 25 млн долларов не поступит до пятницы. И вот – молдавская комиссия по чрезвычайным ситуациям распорядилась досрочно перечислить компенсации по счетам за газ за январь, февраль и март в размере около 469 млн леев (чуть больше необходимой суммы).

Решение было принято после того, как парламент Молдовы проголосовал за введение чрезвычайного положения в области энергетики на 60 дней. За высказались 58 депутатов от пропрезидентской партии.

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Положение ЧП дает право комиссии не только вольнее распоряжаться денежными средствами, но и руководить деятельностью СМИ и средствами связи.

На заседании парламента представители молдавского правительства отошли от выбранной ранее линии – не связывать газовые дела с внешней политикой – и высказывались несколько вольнее.

«Алексей Миллер никогда не говорил о рисках отключения газа. Письмо было отправлено без предупреждений. Если бы “Газпром” пошел навстречу, в течение несколько дней аванс был бы заплачен в полном объеме. Однако, “Газпром” не захотел предоставить такую отсрочку, хотя ранее всегда так поступали. Эти действия выглядят неоправданными и, если хотите, недружественными», – сказал заключавший контракт в России вице-премьер Андрей Спыну.

Его слова стали отмашкой для наиболее одиозных депутатов от президентской фракции, и они накинулись с обвинениями на Россию .

«Молдова является сопутствующей жертвой газового кризиса, созданного Москвой, чтобы оказать давление на европейцев, чтобы они ускорили авторизацию «Северного потока — 2», – заявил Оазу Нантой.

Он также считает, что Россия, якобы используя газовый рычаг, мстит Молдове, выбравшей прозападного президента Майю Санду.

«Суверенитет Республики Молдова не может быть предметом сделки с «Газпромом». Я давно использую такую фразу, что ребенок, рожденный в результате изнасилования, имеет те же самые права, как и ребенок, рожденный в счастливом зарегистрированном браке», – замысловато высказался депутат.

Аналогичная точка зрения несколько дней продвигается в СМИ.

«Мы должны понимать, что Российская Федерация проиграла выборы и контроль над Республикой Молдова, и этим повышением цены на газ они пытаются наказать людей, решивших проголосовать за демократическое правительство», — заявил накануне в эфире телеканала JunalTV политолог Сергей Тофилат.

Уже после заседания парламента такие настроения, только в более грубой форме, вылились в интернет. Наблюдатели, отслеживающие молдавские соцсети, полагают, что Майя Санду подключила своих ботов к нагнетанию антироссийской истерии.

Оппозиция голосовала против введения ЧП. Она обвинила правительство в том, что ни оно, ни президент ничего не сделали для того, чтобы договориться с Россией, не создавали предприятию «Молдовагаз» условий для своевременной оплаты счетов. Не был поднят тариф, что спровоцировало огромный кассовый разрыв. При этом «Молдовагазу» не предоставлялись налоговые льготы, блокировалась возможность прокредитоваться в банках.

«У Санду было около 6 возможностей обсудить газовый вопрос с Путиным на разных платформах», – сказал депутат Рэйляну, напомнив про Сербию и Венгрию, которые заблаговременно провели переговоры с Кремлем.

Премьер-министр Наталья Гаврилицэ назвала всю критику ложью.

На поднятой волне эмоций правительство анонсировало повышение тарифа за тепло в феврале. Молдаване стонали от полученных счетов уже в январе. Видимо предполагается, что теперь они буду обвинять не неумелое правительство, а злобную Москву.

Депутат Богдан Цырдя полагает, что вводя ЧП, исполнительная власть решала не только внешнеполитические, но и внутренние вопросы.

«Фактически, можно будет запрещать митинги, сходы граждан, протесты. Нельзя отправлять правительство в отставку. ПАС получает абсолютную власть в течение 60 дней. Это идеальный механизм для ограничения прав и свобод граждан, а также для крупных хищений госсредств», – написал он в своем телеграм-канале.

Российский политолог Семен Уралов считает, что январский долг за газ вполне мог бы погасить любой молдавский олигарх.

«25 миллионов евро ничтожная сумма даже для Молдавии – просто в Кишиневе решили идти на обострение в рамках общей партии с Украиной. Молдавские элиты видят рост спроса на образ “агрессивной России” на Западе и вносят свою лепту в его оформление. Замерзающие из-за России граждане Молдавии – идеальная картинка для Евроньюс. То, что молдавские политики готовы оставить без газа зимой целую республику – оставим на их совести. Этим персонажам чем меньше останется в Молдавии жителей – тем лучше. Поэтому стратегия логичная и понятная. Ничего личного, только бизнес на евроинтеграции. Интересно, что будут делать наши начальники. Отключат от газа – станут извергами. Продолжат поставки – молдавские элиты платить не будут и дальше. Тупик», – написал Уралов.

Но есть в Молдове и те, кто приветствует отключение своей страны от газа, если это поможет отстранить от власти прозападную президентшу.

«Москва проводит все необходимые меры, чтобы делегитимизировать прозападную власть в Кишиневе. Так будет проще договариваться с американцами об их уходе из Молдовы – никто под ногами в виде Санду и прочей шушеры путаться не будет», – написал журналист Николай Кострыкин.