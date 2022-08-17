В Молдове не отправят на дистанционку только те школы, которые отапливаются дровами

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Молдова готовится к тому, что «Газпром» отключит ее от газа «по политическим причинам».

Об этом в интервью местного телеканала города Бельцы заявила президент Молдовы Майя Санду, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам надо готовиться к самому худшему, это нормально. Мы сказали людям, что возможен такой вариант, хотя надеемся, что его не будет. Мы пытаемся экономить. Мы поговорили с Румынией, и в самом худшем случае мы надеемся, что они смогут нам помочь, хотя бы часть газа нам обеспечить…. Румыния должна будет купить на рынке какие-то объемы, потому что она производит, но не хватает нескольких миллиардов. Я уверена, что какой-то минимальный объем мы получим из Румынии», – сказала Санду.

При этом она не уточнила, что «дополнительные объемы» Румыния будет покупать у «Газпрома» и перепродавать с наценкой».

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Видимо молдавское правительство не очень уверено в Румынии, потому что пытается перевести все котельные на мазут. Кроме того объявлено, что зимой школьники Молдовы будут отправлены на дистанционное обучение.

«Это самый худший вариант, если газа не будет, если мы не сможем получить из Румынии, но он только для тех школ, которые могут использовать только газ. Есть много школ, которые на биотопливе, на дровах. Эти школы, конечно не будут закрываться и переходить на онлайн. Но в школах, у которых нет альтернативы, дети в декабре или январе уйдут на дистанционное обучение», – сказала Санду.