В Молдове негодуют: выборы в Приднестровье завершились победой «Единой России»

20.09.2021 22:10 (Мск), Москва, Елена Острякова

На выборах в Госдуму РФ в Приднестровье проголосовало 59 233 человек. Это на 3,5 тысячи больше, чем на выборах в 2016 году.

Большинство 76,42% проголосовали за «Единую Россию», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Призывы не участвовать в выборах, распространяемые молдавскими спецслужбами не сработали.

Министр внутренних дел Виталий Нягу заявил, что в городах и районах республики, где были замечены листовки, сотрудники правоохранительных органов провели мероприятия направленные на выявление лиц, которые распространяли печатную продукцию антироссийского характера.

Это заявление возмутило молдавского политолога Виталия Андриевского.

«На территории Молдовы это уже преступление? Почему молчит правительство Молдовы? Почему молчит прокуратура? Почему молчит президент?», – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее МИД Молдовы выразил посольству РФ в Кишиневе протест по поводу проведения выборов в Госдуму РФ на территории Приднестровья. В нем говорилось, что открытие участков на неконтролируемой молдавскими властями территории «не соответствует принципу территориальной целостности Молдовы».

В Приднестровье была развернута кампания по агитации против участия в российских парламентских выборах. На дверях подъездов жилых домов и на машинах с приднестровскими номерами расклеивались листовки с призывом не ходить на выборы. СМС аналогичного содержания рассылались на телефоны уже в дни голосования.

В Приднестровье проживает 220 тыс граждан России. Для них было открыто 27 избирательных участков. Для участия в голосовании можно предъявить и просроченный загранпаспорт, и даже паспорт СССР с отметкой о гражданстве.