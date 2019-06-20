В Молдове обрушился многоэтажный жилой дом

20.06.2019, Москва, Елена Острякова

Половина многоэтажного дома обрушилась в городе Атаки на севере Молдовы.

Первым об инциденте сообщил президент страны Игорь Додон в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только что в Атаках рухнула часть девятиэтажного дома. Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей. Обошлось без жертв. Поможем всем кто остались без крыши надо головой. Обещаю», – написал Додон.

Позже он сделал комментарий под постом в «Фейсбуке».

«Пишут наши сторонники. Узнал подробности у одного из пострадавшего из этого дома.

Они сообщили еще в понедельник, что дом хочет рухнуть. Приехали с МЧС просмотрели и сказали, что ничего страшного, зальем бетоном, и будет все хорошо. Они поднялись до второго этажа и дальше даже не поднимались! А сегодня, когда стена отошла на 5 сантиметров, начали бить тревогу и проводить эвакуацию людей», – написал Додон.

Один из пользователей уточнил на странице Додона, что службы МЧС ехали в Атаки 3 дня из-за плохого качества дорог.

«Как приехали службы, за 40 минут эвакуировали людей. Так нельзя! Это бесчеловечно. Властям нас..ть на народ, который платит налоги. Даже «скорая помощь» приезжает слишком поздно, когда уже некого спасти», – написал комментатор.

За три часа до обрушения из дома были эвакуированы 51 взрослый и 11 детей. Они провели ночь в городском лицее.

Основная версия причины обрушения – подтопление подвала дома. Здание находится недалеко от Днестра, который недавно выходил из берегов. Существует риск разрушения остальной части дома.

Премьер-министр Майя Санду на своей странице в Facebook пообещала, что уже сегодня правительство обсудит возможность поддержать людей.

Комиссия по чрезвычайным ситуация приняла решение обрушить оставшуюся часть дома. Он сейчас оцеплен. Жильцы из уцелевшей части просят разрешить им забрать вещи.

Игорь Додон прибыл в Атаки и заявил, что в Молдове будет проверяться состояние всех жилых домов.

«Ливневые дожди, которые шли по всей стране последний месяц, увеличили риск повторения подобных трагедий. В связи с этим нужно начинать проверку состояния зданий, начиная с социальных учреждений, детских садов, школ и больниц, а затем и жилых домов», — сказал Додон.