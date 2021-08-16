В Молдове очередной акт вандализма на месте боев Великой Отечественной 

16.08.2021, Москва, Елена Острякова

Вандалы изломали молодые деревья на Шерпенском плацдарме, где в 1944 году произошло кровопролитное сражение, длившееся 5 месяцев.

Об этом сообщает сайт «Блокнот Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера мы обнаружили, что не установленные пока мрази варварски поломали молодые деревца, целенаправленно и бессмысленно. Поисковая работа научила нас терпеливо ждать. И мы обязательно дождемся случая, когда, поймаем негодяев за руку, и сможем отвести свои души», – заявил руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

Аллею у воинского кладбища мемориального комплекса «Шерпенский плацдарм» посадили в 2019 году поисковики в целях укрепления осыпающегося берега Днестра.

Акты вандализма в Молдове стали регулярными. 10 дней назад в Косоуцах осквернили Памятник жертвам Холокоста. В мае был осквернен мемориал Великой Отечественной войны в молдавском городе Вулканешты. В конце апреля неизвестные украли все стенды фотовыставки «Помни меня», посвященной Дню Победы, которые были размещены на ограде центрального парка в Кишиневе.

В марте вандалы распилили на металлолом памятник героям Великой Отечественной войны в молдавском селе Иванча. В феврале был осквернен мемориал в селе Руска Хынчештского района.

В начале ноября 2020 года неизвестные изуродовали памятник советскому полководцу Григорию Котовскому в городе Хынчешты, который до 1990 года носил название Котовск. В июле вандалы разбили облицовочную плитку на воинском захоронении Великой Отечественной войны в селе Гура Быкулуй. В апреле – разрушили мемориальную плиту с именами расстрелянных в годы фашистской оккупации советских граждан на месте в одном из парков Кишинева.

В ноябре 2019 года неизвестные разгромили памятные гранитные плиты на стенах долговременной огневой точки 417 линии Сталина, расположенной на окраине села Кошница Дубоссарского района