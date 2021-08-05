В Молдове – очередной акт вандализма

05.08.2021, Москва, Елена Острякова

«Памятник жертвам Холокоста» в Косоуцах осквернили вандалы в Молдове.

Об этом сообщает Еврейская община Молдовы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вандалы повредили элементы мемориальных стел, поцарапали надписи и отбили основания мемориала», – сообщает община.

Жалоба по поводу акта вандализма, совершенного на недостроенном мемориале в Косоуцах, была передана в инспекторат полиции города

Акты вандализма в Молдове в последние годы приняли системный характер. В мае был осквернен мемориал Великой Отечественной войны в молдавском городе Вулканешты. В конце апреля неизвестные украли все стенды фотовыставки «Помни меня», посвященной Дню Победы, которые были размещены на ограде центрального парка в Кишиневе.

В марте вандалы распилили на металлолом памятник героям Великой Отечественной войны в молдавском селе Иванча. В феврале был осквернен мемориал в селе Руска Хынчештского района.

В начале ноября 2020 года неизвестные изуродовали памятник советскому полководцу Григорию Котовскому в городе Хынчешты, который до 1990 года носил название Котовск. В июле вандалы разбили облицовочную плитку на воинском захоронении Великой Отечественной войны в селе Гура Быкулуй. В апреле – разрушили мемориальную плиту с именами расстрелянных в годы фашистской оккупации советских граждан на месте в одном из парков Кишинева.

В ноябре 2019 года неизвестные разгромили памятные гранитные плиты на стенах долговременной огневой точки 417 линии Сталина, расположенной на окраине села Кошница Дубоссарского района