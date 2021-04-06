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16.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
беспредел, Дзен, Молдова, нацизм, Общество, Политика, Россия, русофобия, Скандал
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В Молдове отчитали румынского посла, но Санду предательски отмолчалась


В Молдове продолжается скандал вокруг посла Румынии Даниела Ионицэ, который предложил вакцинировать граждан страны «от примитивого молдовенизма».

Молдавский МИД рекомендовал румынскому дипломату «воздержаться от деклараций, которые подрывают право на плюрализм мнений в молдавском обществе».

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Вместо того, чтобы просто извиниться, Ионицэ заявил, что его слова надо рассматривать – в контексте, и как шутку.

«Под примитивным молдовенизмом я подразумевал тех, кто считает, что молдавский язык отличается от румынского. Мы считаем это историческим наследием советского периода. Молдова – постсоветское государство. Другой пример примитивного молдовенизма – это когда думают, что этногенез молдавского народа отличается от этногенеза румынского народа. Что молдаване – отдельный от румын народ», – рассуждает Ионицэ.

Это возмутило бывшего президента Молдовы Игоря Додона.

«Я даже не знаю, как квалифицировать заявление господина Ионицэ. Такие заявления недопустимы. Посол Румынии должен извиниться перед молдавским народом. Мы друзья, братья, но не позволим насмехаться над собой, вы у нас в гостях! Вы представляете себе, чтобы наш посол в Румынии мог позволить себе такое? Через несколько минут он улетал бы из страны. Поэтому, господин Ионицэ, если вас до сих пор еще по дороге не освистывают из-за этого, это только потому, что мы хорошие, гостеприимные люди», – заявил Додон в одном из интервью.

Многие обращают внимание, что новый молдавский президент Майя Санду предпочла отмолчаться. Она не скрывает, что имеет румынский паспорт и постоянно говорит о приоритете отношений с Румынией во внешней политике. Некоторые политологи полагают, что не афишируя это, Санду ведет Молдову к унире – слиянию с Румынией.


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