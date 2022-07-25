В Молдове отказались от предложения украинского ГУР захватить Приднестровье

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Молдове не нужна помощь Украины в захвате Приднестровья.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф ТВ» заявил молдавский политик и русофоб Оазу Нантой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Так Нантой отреагировал на заявление главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова о готовности помочь «избавиться от российской оккупации Приднестровья».

«В этой ситуации говорить о каком-то военном решении конфликта, на мой взгляд, это не то, что несерьезно, это некорректно, потому что проблема решается совсем по-другому. Мы очень благодарны Украине за то, что героическая украинская армия защищает и нас, в том числе, люди погибают на линии фронта с российским агрессором, защищая не только будущее Украины, но и Республику Молдова, и демократию вообще на европейском континенте. Но сегодня рассматривать сценарии о совместном демонтаже военного потенциала на левом берегу – несвоевременно. Поэтому нам следует успокоиться с тем, чтобы реально понимать ситуацию на левом берегу Днестра, которая не требует военного вмешательства», – сказал Нантой.

По мнению украинского военного эксперта Виктора Кевлюка, ВСУ способны разгромить войска ПМР, но сами понесут при этом ненужные потери.

«Сама по себе эта группировка большой военной силы не представляет, это примерно две батальонно-тактические группы, без тяжелого вооружения, которые как дестабилизирующий – да, безусловно, будут выполнять определенные задания. Как какая-то ударная группировка, она физически просуществует от трех до пяти суток. Что касается совместных действий Украины и Молдовы, я не думаю, что вторжение в соседнее государство является хорошей идеей для Украины. Рассчитаться жизнями украинских военных за освобождение молдавских территорий – я в этом не вижу абсолютно никакого смысла», – рассуждал украинец.