В Молдове отменили парад геев и лесбиянок

16.04.2020, Москва, Елена Острякова

Центр «Гендердок-М», активно продвигающий в Молдове права ЛГБТ, принял решение отменить в этом году марш сексменьшинств в условиях распространения коронавируса.

Об этом сообщает издание Point, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы долго откладывали это решение, до последнего надеясь, что запланированный на июнь Прайд марш состоится. Реальность этого периода, однако, такова, что решение об отмене является верным в текущих условиях.

Хотя, в конце июня пандемия COVID-19, скорее всего, закончится, и страна постепенно вернется к старому ритму жизни, мы считаем, что нам всем потребуется время для восстановления, чтобы накопить новые силы», – заявили организаторы.

Все мероприятия, запланированные на фестивале Молдова Прайд 2020, будут проходить онлайн.

В последние годы марши сексменьшинств в Молдове проходят под усиленной защитой полиции, так как сторонники традиционной семьи и брака, а также представители церкви неоднократно препятствовали этим мероприятиям.