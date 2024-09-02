В Молдове отпраздновали день отказа от собственной идентичности

31 августа в Молдове отмечался государственный праздник – «Национальный день языка», который с 2023 года определён в конституции как румынский язык, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

В этот день на центральной площади Кишинёва проводится тотальный диктант по румынскому языку. Перед участниками меропоиятия выступила президент страны Майя Санду

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«С днем рождения, румынский язык! Рада, что сегодня так много людей собрались на Тотальном диктанте, который проводится второй год подряд и становится прекрасной традицией 31 августа. Люди всех возрастов, всех профессий, со всей Молдовы, вы, влюбленные в румынский язык, понимаете ответственность, которую несет слово. Спасибо, что заботитесь о том, чтобы говорить и писать правильно. Благодарю писателей, деятелей культуры, учителей, которые берегут румынский язык и с гордостью несут его за пределы наших границ», – сказала по этому поводу президент Майя Санду.

В этот день в 1989 году под давлением националистов и при попустительстве горбачёвского руководства СССР был принят Закон о функционировании языков на территории Молдавской ССР, согласно которому единственным государственным языком на территории республики провозглашался «молдавский язык, идентичный румынскому».

В разные годы руководители Молдовы попытались облагородить этот праздник, в том числе и в лице национальных меньшинств Молдовы, называя его праздником «Наш язык» по названию стихотворения молдавского поэта начала ХХ века Алексея Матеевича, который несколько раз менял своё отношение к идентичности молдавского и румынского языков. В конституции Молдовы 1994 года в качестве государственного языка был определён «молдавский язык на основе латинской графики» (при том, что исконная графика молдавских летописей – кириллица).

Однако в 2013 году Конституционный суд РМ, куда были введены прорумынские националисты, определил, что Декларация независимости РМ, объявляющая язык румынским, имеет приоритетное значение перед Конституцией. В 2023 году парламентское большинство от партии «Действие и солидарность» при поддержке депутата-перебежчика от Партии социалистов Гаика Вартаняна, руководствуясь решением КС, внесло изменение в Конституцию и определило румынский в качестве единственного государственного языка страны.

Вместе с тем, оппозиционные политики продолжают называть государственный язык молдавским.

«В этот день я поздравляю тех, для кого молдавский язык, культура и традиции — ценные и почитаемые. Кто хранит память о предках и бережет их наследие. Таких людей очень много, пока они есть — будет жива и наша Молдова», – написал в своём телеграм-канале лидер движения «Победа», политэмигрант Илан Шор.