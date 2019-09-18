В Молдове ответили на насмешки «Нафтогаза Украины» по поводу скидок на газ

18.09.2019, Москва, Елена Острякова

С 1 октября Молдова будет покупать российский газ на $15 дешевле — по $220 за тысячу кубометров, а с 1 января 2020 года закупочная цена для Молдовы может еще больше снизиться. Это будет зависеть от базовых котировок на нефть за предыдущие девять месяцев.

Об этом сообщает издание NewsMaker, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее «Нафтогаз Украины» у себя в фейсбуке высмеял «причудливые скидки», полученные Молдовой от России.

«РФ как опытный политический менеджер вновь предложила скидку, которая не является скидкой. Простая математика говорит о том, что если бы Молдова сейчас покупала газ в Словакии и везла к себе через Украину, то цена на входе была бы около $ 190. Между тем, «братская цена со скидкой» от Газпрома — $ 237, что на 20% выше рыночной, доступной для Молдовы», – говорилось в сообщении.

Глава Moldovagaz Вадим Чебан объяснил, что для Молдовы не так важна низкая цена на газ во втором и третьем кварталах, когда фиксируется самое низкое потребление.

«Гораздо важнее, по какой цене Молдова покупает газ зимой, то есть в первом и четвертом кварталах», – сказал Чебан.

По его словам, Украина в январе этого года покупала газ по $385, а Молдова — по $240.

По данным минэкономразвития Украины средняя закупочная цена газа в первом квартале составляла $290, а в январе Украина покупала газ по $317.