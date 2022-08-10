В Молдове – переполох из-за Запорожской АЭС

Новости Украины

Сегодняшние заявления главы украинского «Энергоатома» Петра Котина по поводу Запорожской АЭС вызвали переполох в Молдове.

В интервью «РБК-Украина» Котин заявил, что «Росатом», который на данный момент фактически управляет электростанцией? обдумывает переключение ЗАЭС на Крым (то, что на полуострове благодаря запуску двух новых ТЭС профицитный энергобаланс, украинского профессионала не смущает).

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«Для этого надо полностью отключить станцию от украинской энергосистемы и переключить на линии, которые соединяют Крым», – сказал Котин.

При этом он допустил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) могут перебить ЛЭП, ведущие на АЭС, если Россия решит отключить станцию от украинской энергосистемы. Котин назвал это правильным решением.

Мощность Запорожской АЭС составляет до 20% всей генерации на Украине. При уничтожении ее коммуникаций в стране, и так страдающей от недостатка электроэнергии в холодные месяцы, возникнет серьезный энергодефицит.

При чем тут Молдова? А при том, что в феврале она вместе с Украиной отключилась от энергосистем России и Белоруссии. Сначала заявили, что это временно – для эксперимента. Но потом, уже в марте, когда СВО шла полным ходом, внезапно сообщили, что это было окончательное разъединение.

Параллельно Молдова, потребности которой ранее на 100% обеспечивала Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, вдруг решила закупать электричество на Украине. Цена электроэнергии из Украины примерно на 41% дороже, чем у МолдГРЭС, поскольку Приднестровье получает российский газ бесплатно, но это не смущает молдавского президента Майю Санду.

«Мы хотели бы иметь возможность покупать больше электроэнергии из Украины, даже если она дороже, потому что в случае контракта с Тирасполем у нас нет ясности, что будет дальше. Нет никакого долгосрочного контракта, чтобы знать, можем ли мы обеспечить количество, которое мы купили до сих пор. Очевидно, мы хотим иметь альтернативы и ресурсы», – заявила она.

Молдова уже подписала с Украиной контракты на поставку электроэнергии в чрезвычайных условиях, которые, по мнению кишиневских властей, уже наступили.

«Украина, даже в той сложной ситуации, в которой она оказалась, на войне, когда ее женщины, дети, граждане и солдаты гибнут от рук армии Российской Федерации, продолжает помогать нам хотя бы тем, что 30 % электроэнергии мы покупаем у них, а не где-то еще», – похвастался спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

За несколько недель до этого он уверял, что Молдова будет закупать электроэнергию у Приднестровья так долго, как это будет возможным. Что же изменилось? Молдавские наблюдатели полагают, что западные партнеры подсказали кишиневским правителям хитрый план по «противодействию российской агрессии». Он заключается в разрыве контракта с «Газпромом», в результате чего газ перестанет поступать и в Приднестровье, а, значит, МолдГРЭС остановится.

Тогда хитренький Кишинев перебьется украинской электроэнергией и румынским газом, а погруженный во тьму и холод Тирасполь будет вынужден пойти к нему на поклон и согласиться на все условия вплоть до полной реинтеграции, то есть капитуляции и утраты независимости.

И вот из-за проблем с Запорожской АЭС весь этот стройный план может с треском провалиться. Впрочем, стройность была так себе. Не только потому, что на воюющую Украину ставить было слишком оптимистично. «Братская» мирная Румыния тоже подвела.

Советник канцелярии премьера Румынии Георге Агафитей заявил, что правительство ведет переговоры с внешними партнерами об импорте газа для Молдовы и Украины. То есть, газ собственной добычи Бухарест не отдаст, зато готов стать вторым посредником при покупке на европейском рынке того же российского газа.

Тем временем, стоимость газа в Молдове выросла за год на 301%, отопление подорожало на 92%. С 1 августа газораспределительные предприятия АО «Молдовагаз» начали отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа. В течение одной недели было отключено свыше 700 точек потребления, задолженность которых превышает 4 миллиона леев.

Самое главное, «Молдовагаз» заявил, что не сможет заплатить «Газпрому» за газ, потребленный в августе. Средств предприятия хватит только чтобы покрыть потребление в июле.

План рухнул, и надо ехать в Москву договариваться, но Кишинев упорствует. Власти Молдовы упорно публично лгут о том, что «Газпром» выдвинул им какие-то неприемлемые политические условия.

«Если бы мы признали 8 млрд долларов долга за Приднестровье, если бы мы признали, возможно, новый статус Приднестровья, если бы мы аплодировали всем зверствам, которые происходят в Украине, возможно. Но я не уверен, потому что дешевый газ или бесплатный газ — это как бесплатный сыр в мышеловке. Его не существует!» — сказал Гросу.

Молдавскому народу остается надеяться только на дальнейшие успехи России в СВО, когда поэтапно все новые украинские АЭС будут обратно подключаться к энергосистеме РФ.