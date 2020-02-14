В Молдове по-хамски указали российскому послу на «его место»

14.02.2020, Тирасполь, Сергей Бондарев

Российскому послу Олегу Васнецову в Министерстве иностранных дел и евроинтеграции Молдовы порекомендовали впредь не приезжать в Приднестровье.

Об этом говорится в сюжете приднестровского телеканала «ТСВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня так называемые «пророссийские» власти Молдовы указали России её место. То, которого она, по мнению Молдовы заслуживает. В Министерство иностранных дел и евроинтеграции вызвали российского посла Олега Васнецова и указали, где ему можно появляться, а где – нет. Представителям России впредь рекомендуют не приезжать в Приднестровье и воздержаться от участия в мероприятиях на нашей территории», – сообщили в сюжете.

Как отмечается, российским дипломатам грубо указал не участвовать в мероприятиях, «организованных тираспольскими структурами», госсекретарь МИДЕИ Молдовы Думитру Соколан, так как «это может послужить поводом для различных спекуляций».

«Посол России всегда приезжал в Приднестровье на праздники в Бендерской крепости, на День миротворца, на День России в Центр российской культуры в госуниверситете. Причиной антироссийской риторики якобы пророссийского Кишинёва стало присутствие Васнецова на расширенной коллегии МИДа, где большую часть времени говорили о роли России как гаранта, посредника и миротворца на берегах Днестра.

Также речь шла о тактике молдавских властей, которые искусственно создают нам проблемы, а после того, как поднимается скандал, Молдова чуть уменьшает давление, представляя это своим жестом доброй воли и заботой о приднестровцах», – отметили журналисты.

В материале добавили, что так было, когда Молдова в одностороннем порядке сделала проблемой пересечение границы для ста тысяч водителей Приднестровья и затруднила работу главных приднестровских предприятий.

На мероприятии, за которое в Молдове осудили Васнецова, дипломат говорил «о цене Победы и о том, что нельзя забывать о том, сколь хрупок мир».

«Помня об этом, Россия продолжает оставаться надёжным гарантом мира и безопасности на Днестре и ключевым участником приднестровского урегулирования», – говорил Васнецов на встрече с приднестровцами.