В Молдове поддержали «Путинскую декоммунизацию» – предлагают Украине вернуть Бессарабию

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Новости Украины

Молдова в рамках «путинской декоммунизации» могла бы претендовать на часть Украины.

Об этом в рамках дискуссии на молдавском youtube-проекте «Круг мнений» заявил журналист Николай Костыркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из элементов нового дискурса Владимира Владимировича касается десоветизации. Мы в Молдове на некоторые элементы десоветизации более чем готовы. Пусть отдадут нам обратно то, что является исторической Бессарабией, но входит сейчас в состав Украины, — Южную часть Пруто-Днестровского междуречья, а заодно и Северную Буковину. Можем даже переобозваться в Республику Бессарабия», – сказал Костыркин.

Но, по большому счету, он видит выход из экономических проблем для Молдовы в «политическом присоединении к России».

«Молдова попала в такую ситуацию, что, если она не будет проявлять тотальную лояльность Москве, то она из этой ситуации не выберется», – сказал Костыркин.