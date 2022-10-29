В Молдове подхватили риторику Зеленского про «безгаз» и «безвас»

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Новости Украины

Власти Молдовы готовы к завышению цен на газ и электричество для населения ради антироссийских амбиций.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила редактор публикующейся на румынском языке молдавской газеты Ziarul de Gardă Алина Раду, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Правительство ищет всякие возможности. Конечно, у нас и так было достаточно всяких проблем, но еще появились вот эти проблемы с выросшими ценами на газ. И еще тем более Россия объявила, что она сокращает поставку газа в Молдову. Но большинство людей считает и даже цитирует Зеленского: «Без света, газа или без вас». И мы тоже говорим: «Без вас», – сказал редактор.

«Например, вчера президент Молдовы встретилась с президентом Болгарии, и там был контракт сделан на поставку какого-то количества газа из Болгарии. Ранее Молдова заключила контракт с Румынией на поставку, возможно, и газа, и электричества. Конечно цены может быть будут больше, но главное, чтобы люди не сидели в холоде», – заявила Раду.