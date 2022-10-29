В Молдове подхватили риторику Зеленского про «безгаз» и «безвас»

29.10.2022  21:00 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
Просмотров: 918
 
Газ, Дзен, Молдова, Россия, Украина
Новости Украины

Власти Молдовы готовы к завышению цен на газ и электричество для населения ради антироссийских амбиций.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила редактор публикующейся на румынском языке молдавской газеты Ziarul de Gardă Алина Раду, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Власти Молдовы готовы к завышению цен на газ и электричество для населения ради антироссийских...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Правительство ищет всякие возможности. Конечно, у нас и так было достаточно всяких проблем, но еще появились вот эти проблемы с выросшими ценами на газ. И еще тем более Россия объявила, что она сокращает поставку газа в Молдову. Но большинство людей считает и даже цитирует Зеленского: «Без света, газа или без вас». И мы тоже говорим: «Без вас», – сказал редактор.

«Например, вчера президент Молдовы встретилась с президентом Болгарии, и там был контракт сделан на поставку какого-то количества газа из Болгарии. Ранее Молдова заключила контракт с Румынией на поставку, возможно, и газа, и электричества. Конечно цены может быть будут больше, но главное, чтобы люди не сидели в холоде», – заявила Раду.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть