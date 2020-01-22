В Молдове похитили гражданина Приднестровья
Бывший сотрудник правоохранительных органов Приднестровья Андрей Самоний был похищен в Молдове.
Об этом сообщает телеканал «Первый Приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Неделю назад Самоний и его супруга поехали в одно из молдавских сел для оформления документов. Возле административного здания к паре подошли трое неизвестных. Сказали, что её муж, Андрей Самоний, якобы проходит свидетелем по какому-то уголовному делу. Мужчину увезли в неизвестном направлении.
Где он находится, до сих пор неизвестно.
МИД ПМР направил официальное письмо в адрес спецпредставителя Молдовы по переговорному процессу с требованием сообщить о местонахождении гражданина Приднестровья.
Молдавская прокуратура по борьбе с организованной преступностью подтвердила в СМИ факт задержания Андрея Самонии. Он проходит одним из обвиняемых по делу ещё 2015 г.
Его обвиняют в похищении молдавской семьи из села Вертюжены. От молдаван якобы требовали признаться в краже кроликов на территории Приднестровья. На пятый день их передали молдавским полицейским из комиссариата Флорень.
Похищенный гражданин Приднестровья содержится в тюрьме в Бельцах. Суд выдал ордер на его арест на 30 суток.
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