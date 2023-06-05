В Молдове повторно унизили российскую культурную миссию

Елена Острякова .  
05.06.2023 19:58
  (Мск) , Москва
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Вандализм, Дзен, Дипломатия, Культура, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Спецоперация


Государственный флаг России был похищен с фасада здания Российского центра науки и культуры в Кишиневе.

Инцидент произошел 2 июня, но посольство РФ в Молдове сообщило об этом только сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Государственный флаг России был похищен с фасада здания Российского центра науки и культуры в...

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«Кто и с какой целью совершил этот противоправный акт — предстоит выяснить правоохранительным органам Республики Молдова. Посольство рассчитывает, что молдавской стороной будут предприняты исчерпывающие меры по расследованию данного случая, установлению и привлечению к ответственности правонарушителей», – говорится в сообщении.

Отметим, что 24 февраля неизвестные облили красной краской здание Центра. Тогда сотрудники тоже обращались в полицию, но виновные до сих пор не найдены.

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