В Молдове повторно унизили российскую культурную миссию
Государственный флаг России был похищен с фасада здания Российского центра науки и культуры в Кишиневе.
Инцидент произошел 2 июня, но посольство РФ в Молдове сообщило об этом только сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кто и с какой целью совершил этот противоправный акт — предстоит выяснить правоохранительным органам Республики Молдова. Посольство рассчитывает, что молдавской стороной будут предприняты исчерпывающие меры по расследованию данного случая, установлению и привлечению к ответственности правонарушителей», – говорится в сообщении.
Отметим, что 24 февраля неизвестные облили красной краской здание Центра. Тогда сотрудники тоже обращались в полицию, но виновные до сих пор не найдены.
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