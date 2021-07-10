В Молдове предложили провести референдум о воссоединении с Россией

10.07.2021, Москва, София Русу

Партия «Патриоты Молдовы» выдвинула идею референдума по вопросу вхождения Республики Молдова в состав Российской Федерации. Это – главный лозунг политсилы, с которым она идёт на парламентские выборы, которые состоятся завтра.

Только присоединение к России даст возможность Молдове сохранить самобытность, молдавский язык, православные ценности, воссоединиться с Приднестровьем, считают представители этой политической силы. Электоральный логотип партии – RF – и лозунг «Пора домой!» говорят сами за себя.

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«Решение о проведении референдума о вхождении Молдовы в состав РФ со статусом республики жизненно необходимо, – заявил Михаил Гарбуз в беседе с корреспондентом ПолитНавигатора. – Если в кратчайшие сроки – за год-два – его не провести, то проведут уже референдум о присоединении к Румынии. А это реально может привести к гражданской войне. Уверен, оба берега Днестра хотят домой, в состав России! Вы не представляете, с каким воодушевлением восприняли эту идею люди. Проблема только в одном – в информационном вакууме».

По словам Михаила Гарбуза, представители партии обращались с просьбой содействии к руководству Приднестровья, но ответа не получили. Политик отметил при этом, что в Москве голос «Патриотов Молдовы» «услышали и сделают определенные выводы и корректировки».

«Проведение такого референдума без определенной поддержки Москвы архисложно, прорумынские силы работают интенсивно в этом направлении», – констатировал он.

Гарбуз подчеркнул, что молдавские партии, которые считаются пророссийкими, лишь «имитируют свою пророссийскость» – «для них это бизнес и ничего более, классический распил выделенных Россией денег».

Партия «Патриоты Молдовы» – одна из немногих в стране – имеет четкую позицию по Приднестровью, симпатизирует ему и считает, что власти РМ должны извиниться перед жителями левобережья Днестра за кровавые события 1992 года.

«О том, кто виноват в войне 1992 года, партия «Патриоты Молдовы» высказывалась неоднократно. Виновными в развязывании братоубийственной войны на Днестре являются Кишинев и Бухарест! Это однозначно. И любой диалог Кишинева с Тирасполем надо начинать с покаяния. Для чего был развязан этот конфликт – понятно всем: оторвать на время от Молдовы наиболее пророссийский регион, прорумынизировать правый берег (Бессарабию) и потом с помощью западных партнеров насильно вернуть ПМР в состав Молдовы», – сказал Михаил Гарбуз.

Опросы показывают, что этой партии нет в числе кандидатов, имеющих шансы на прохождение в парламент, однако «Патриоты Молдовы» будут продвигать свою идею о референдуме независимо от итогов голосования.

«Пройдем мы в парламент Молдовы или не пройдем – не суть важно. Важно, что мы обозначили единственный путь объединения страны – вхождение в состав РФ! И народ с обоих берегов Днестра это услышал – это главное. По спискам нашей партии на выборы идут и представители ПМР, в частности, Наталья Попова, которая работала в руководстве госадминистрации Слободзеи и Слободзейского района», – сообщил политик.

Партия говорит о необходимости «избавить Молдову от «политической элиты», которая десятилетиями грабит и издевается над молдавским народом». По словам Михиала Гарбуза, страна может осуществить перезагрузку политической системы только в одном случае – если будет в составе Российской Федерации.

В молдавских парламентских выборах, которые пройдут 11 июля, примут участие 20 политических партий, два избирательных блока и один независимый кандидат. Согласно данным опросов, лидирует пропрезидентская партия PAS, которая может набрать до половины голосов. За блок коммунистов и социалистов проголосуют около трети избирателей. 5%-ный барьер могут преодолеть еще две или три партии.