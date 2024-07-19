В Молдове принудительно внедряют пропаганду гомосексуализма в образовательные учреждения

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западные покровители президента Молдовы Майи Санду настаивают на внедрении пропаганды ЛГБТ в школах и детских садах страны.

Об этом заявил бывший президент Молдовы Игорь Додон в ходе своего еженедельного эфира “In direct cu Igor Dodon”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

По словам Додона, его команде известно, что власти страны «прощупывают почву», общаясь с директорами образовательных учреждений на эту тему.

«Мы знаем о наличии официальных писем об этом, отправленных министерствам. Знаем и о том, что Майя Санду просит Брюссель не настаивать на этом сейчас и обещает реализовать это сразу после выборов», – отметил экс-президент Молдовы.

Он потребовал от Санду честно признаться в навязывании пропаганды ЛГБТ (запрещённая в РФ организация сексуальных извращенцев) в образовательных учреждениях, в противном случае он пообещал обнародовать соответствующие документы, это подтверждающие.

«Майя Санду — это путь к войне и пропаганда в детских садах и школах Молдовы чуждых нам ценностей. Призываю руководство страны честно сказать: вы требовали от министерств предоставить план действий по внедрению ЛГБТ в молдавское общество? Если вы не сознаетесь в этом, мы в скором времени сами опубликуем копии этих писем», – пригрозил Игорь Додон.

Отметим, что в ходе предвыборной кампании 2016 года Игорь Додон обещал запретить пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Однако за все годы своего президентства он не предпринял ни одного шага в этом направлении. Напротив – социалисты создали парламентскую коалицию с прозападным блоком ACUM, в который входили откровенные лоббисты запрещённого в РФ экстремистского сообщества ЛГБТ.