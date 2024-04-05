В Молдове признали «экстремистской» и запретили русскую «имперку»

Алексей Логофет.  
05.04.2024 22:58
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал


Черно-желто-белый триколор — флаг Российской Империи в 1858 – 1883 гг – признан в Молдове экстремистской символикой. Такое решение принял кишинёвский суд сектора Центр, рассмотрев запрос Генеральной прокуратуры, министерства юстиции и Службы информации и безопасности (СИБ).

На заседании 3 апреля суд сектора Центр одобрил ходатайство властей и установил «экстремистский характер флага с тремя горизонтальными черно-желто-белыми линиями». Это решение можно обжаловать в Апелляционной палате Кишинева в течение 30 дней.

Черно-желто-белый триколор — флаг Российской Империи в 1858 – 1883 гг – признан в...

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Отметим, что ранее в Молдове парламентское большинство проголосовало за запрет использования георгиевской ленты, а также букв Z и V, как символов «агрессивной войны против Украины». Позднее Конституционный суд частично удовлетворил иск депутатов от Партии социалистов и разрешил использование георгиевской ленты, в том числе на памятных мероприятиях в День Победы, «если это не связано с поддержкой военной агрессии».

«Имперка» – чёрно-золотисто-белое знамя – была государственным флагом Российской Империи в годы царствования Императора Александра Второго – «Царя-Освободителя», при котором в России было отменено крепостное право, а также были освобождены от турецкого ига православные народы Балкан. Он благосклонно отнёсся к объединению Дунайских княжеств (Молдавии и Валахии) и образованию единой Румынии.

Чёрно-жёлто-белые цвета присутствуют и в обрамлении герба Бессарабской губернии с центром в Кишинёве, входившей в Российскую империю в 1812 – 1917 гг.

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