В Молдове призвали обуздать западные НПО, как это сделали в Грузии

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Многие неправительственные организации, финансируемые Западом, созданы исключительно для поддержки президента Майи Санду и её партии «Действие и солидарность».

Об этом в программе «По фактам» на канале Exvlusiv TV заявил бывший глава правительства Молдовы Ион Кику, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возьмите WatchDog.md, возьмите любое другое НПО, которое мы видим каждый вечер на любом телевидении. Даже целое телевидение TV8 есть, которое является НПО. Ну возьмите и посмотрите, какую они политику проводят и что они людям рассказывают», – отметил Ион Кику.

Экс-премьер подчеркнул, что в Молдове осуществляется внешнее финансирование правящей партии через НПО. Он напомнил, что внешнее финансирование партий строго запрещено в Молдове, как и во всех странах, но власти нашли лазейку финансирования через НПО, которую в Грузии прикрыли. По мнению Кику, в Молдове следует поступить таким же образом.

«И нам тоже надо будет прикрыть. Это не означает, что мы выступаем против деятельности НПО. Есть НПО, которые имеют как бы хорошие цели, гуманные, но эти, которые получают миллионы, были созданы для того, чтобы, как, например, в Грузии и других странах, финансировать через них партии или политические силы. Поэтому закон, который принят в Грузии, надо принять и у нас. Кстати, там в законе не написано закрыть НПО. Там написано, чтобы они отчитывались об источниках финансирования, потому что если этого не делать, они финансируют партии», – заявил Ион Кику.