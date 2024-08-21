В Молдове призывают физически ликвидировать командующих российским контингентом в Приднестровье

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«В кулёк – и самолётом в Москву»: так лидер Молдавской национальной партии Драгош Галбур призвал избавиться от командования и военнослужащих Оперативной группировки российских войск в Приднестровье. Тогда, по его словам, подлинные лидеры Приднестровья – владельцы холдинга «Шериф» и «их карманный президент Вадим Красносельский» – будут сговорчивее и признают власть Кишинёва над собой.

Заявления были сделаны в эфире программы «Главное» на телеканале TVC-21, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий программы Артур Ефремов задал гостю эфира вопрос, что мешает президенту РМ Майе Санду стать «молдавским Ильхамом Алиевым» и с помощью ВСУ – или взять под контроль Приднестровье, или провести точечную операцию в отношении складов бывшей 14-й российской армии в Колбасне.

По словам Галбура, «мешает тот человек, который в эти дни приезжает в Кишинёв». Речь идёт о федеральном канцлере Германии Олафе Шольце, который якобы удерживает Санду от этого шага. Драгош Галбур, по его словам, быстро решил бы этот вопрос совместно с Украиной, если бы у него в руках был парламент, правительство и силовые структуры, как у Майи Санду.

«Помощь ВСУ – это не обязательно в кого-то стрелять, убивать, запускать дроны, но просто немножко поугрожать, скажем так, нужным фактором, и они бы поняли. Если ВСУ в Курской области взяли тысячи квадратных километров и 80 посёлков за одну неделю, они бы вопрос Приднестровья за два-три дня решили. Я разговаривал с некоторыми людьми у нас, они боятся, что начнётся война, придут какие-то беженцы из Приднестровья… Никто никого не будет ни убивать, ни бомбить самолётами. Все знают, кого нужно убрать. Если убрать российских командиров из Приднестровья…».

«Убрать – это физически ликвидировать?», – задал уточняющий вопрос телеведущий.

«Любыми способами. Либо в кулёк – в самолёт – и отправить в Москву, или… любыми способами. У нас война в стране, у нас нелегально стоит чужая армия», – ответил Галбур.

По его словам, после этого можно было бы «порешать вопросы» с подлинными хозяевами Приднестровья – владельцем холдинга «Шериф» Виктором Гушаном и «карманным» президентом ПМР Вадимом Красносельским.

«Ну Красносельский не решает вопросы, но с Гушаном, Казмалы, кто там ещё есть… Вот, с ними можно объединить берега Днестра. Но я думаю, сейчас они это не могут делать из-за российского влияния», – заключил Драгош Галбур.

Маргинальность Галбура не должна никого вводить в заблуждение: его взгляды достаточно распространены в политической элите Молдовы. По мнению редакции «ПолитНавигатора», высказываний Галбура в эфире TVC-21 достаточно, чтобы возбудить в отношении него уголовное дело и объявить его в федеральный розыск на территории России. Вопросы у российских правоохранителей по итогам данного эфира могут возникнуть и к телеведущему Артуру Ефремову.