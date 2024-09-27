В Молдове продолжают устанавливать цензуру: очередь дошла до крымских сайтов

Алексей Логофет.  
27.09.2024 17:29
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Крым, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Русофобия, Скандал, СМИ, Цензура


Ещё 6 российских сайтов, а также молдавский портал с критикой евроинтеграции – были заблокированы Службой информации и безопасности Молдовы.

Речь идёт о сайте Российского агентства новостей ria.ru, четырёх крымских сайтах – gazetacrimea.ru, crimea.gov.ru, crimea.ria.ru, crimea24tv.ru, а также молдавском портале nuacum.eu, посвящённом критике поспешного вступления Молдовы в ЕС (саму идею евроинтеграции этот сайт не критикует), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ещё 6 российских сайтов, а также молдавский портал с критикой евроинтеграции – были заблокированы...

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Ранее СИБ заблокировал 30 российских сайтов «за распространение фейков и российской пропаганды», а также несколько румынских порталов, критикующих США, ЕС и прозападное руководство Бухареста. Одним из первых молдавская охранка заблокировала сайт «ПолитНавигатора».

«СИБ, как можно заметить, последние пару лет работает со своим непосредственным начальством, то есть с руководством Молдовы, по принципу «на отцепись». На самом деле всё очень просто: происходит очередной этап «обмена любезностями» между Россией и маленькими прокси-гадинами коллективного Запада, в том числе стран Восточной Европы и официального Кишинева, после чего со стороны последних следует новая попытка больно уколоть», – прокомментировал «ПолитНавигатору» инцидент с блокировкой российских сайтов молдавский журналист, руководитель Международного союза свободных журналистов Николай Костыркин.

По его мнению, вся «болючесть» этого шага лишь мнимая и чаще всего не имеет каких-либо последствий.

«Да, заблокирован ряд сайтов. Несколько десятков российских информационных ресурсов, очевидно, в очереди на блокировку до следующей отмашки. Через VPN мы можем продолжать всё смотреть и читать. Особой проблемы в нынешних условиях видеть в этом не стоит. Просто, молдавская власть продолжает действовать согласно известному анекдоту: мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус», – заключает Николай Костыркин.

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