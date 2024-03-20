В Молдове Путин вошел в топ самых популярных политиков

Олег Кравцов.  
20.03.2024 09:59
  (Мск) , Москва
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Гагаузия, Дзен, Молдова, Политика, Россия


Угрозы со стороны Кишинева в адрес Гагаузии стали нормой для этого региона.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул, побывавшей в Сочи и встретившейся там с президентом РФ, после чего ее угрожали арестовать по прибытию домой.

Угрозы со стороны Кишинева в адрес Гагаузии стали нормой для этого региона. Об этом,...

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«Президент России Владимир Путин входит в топ самых популярных иностранных политиков у нас в Молдове. И не только в Гагаузии, но и во всем молдавском обществе есть сильный запрос на улучшение отношений между нашими странами. За что меня арестовывать? Разве в уголовном кодексе есть наказание за встречу с Владимиром Путиным? Нет», – сказала глава региона в интервью «Известиям».

Она не исключает, что ставка делалась на то, чтобы заставить ее досрочно прервать визит в Россию и снизить активность в целом.

«Но для меня уже стало нормой жить в состоянии постоянного давления и угроз со стороны правящей партии, Майи Санду и их представителей. Я в какой-то степени воспринимаю эти угрозы даже как комплименты и высокую оценку моей деятельности на посту башкана Гагаузии», – подчеркнула Гуцул.

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