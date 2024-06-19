В Молдове расклеили листовки против педерастии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В центре Кишинева и в Бельцах появились листовки против насаждаемой режимом румынки Майи Санду пропаганды педерастии и прочих сексуальных извращений, которые популяризируются властями в рамках евроинтеграции.

Ответственность за акцию взяло движение сопротивления «Свободная Молдова», которое недавно заявило о себе публичным сожжением флага ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.