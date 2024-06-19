В Молдове расклеили листовки против педерастии

Андрей Соколов.  
19.06.2024 22:45
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, ЛГБТ, Молдова, Протесты


В центре Кишинева и в Бельцах появились листовки против насаждаемой режимом румынки Майи Санду пропаганды педерастии и прочих сексуальных извращений, которые популяризируются властями в рамках евроинтеграции.

Ответственность за акцию взяло движение сопротивления «Свободная Молдова», которое недавно заявило о себе публичным сожжением флага ЕС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В центре Кишинева и в Бельцах появились листовки против насаждаемой режимом румынки Майи Санду...

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