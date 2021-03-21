Подпишись на рассылку
23.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Вандализм, Дзен, Молдова, Происшествия
Просмотров:

В Молдове разрушили памятник, отреставрированный Россией


Очередной акт вандализма в отношении памятника героям Великой Отечественной войны был совершен в молдавском селе Иванча.

Об этом сообщает «Блокнот Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мрази и негодяи, совершившие это, должны быть найдены и понести наказание. Штык из нержавеющей стали сволочи решили спилить на металлолом. На месте уже работает полиция. О произошедшем оповещены органы местной власти», – написал в соцсетях председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

Координационный совет российских соотечественников считает, что «подобные кощунственные действия могут свидетельствовать о чувстве безнаказанности».

«Политика, проводимая некоторыми государственными чиновниками, не только попустительствует, но и подталкивает несознательных граждан на подобные поступки, не рассчитывая на какие-либо последствия. Памятник будет восстановлен, как и 7 лет назад, усилиями общественных организаций», – говорится в заявлении совета.

Посольство РФ в Молдове напоминает, что памятник в Иванче был отреставрирован в 2014 году при участии России, и в очередной раз призывает молдавские власти найти вандалов.

Акты вандализма в последнее время происходят в Молдове постоянно. В феврале был осквернен мемориал героям Великой Отечественной войны в селе Руска Хынчештского района.


В начале ноября 2020 года неизвестные изуродовали памятник советскому полководцу Григорию Котовскому в городе Хынчешты, который до 1990 года носил название Котовск.

В июле вандалы разбили облицовочную плитку на воинском захоронении Великой Отечественной войны в селе Гура Быкулуй.

В апреле – разрушили мемориальную плиту с именами расстрелянных в годы фашистской оккупации советских граждан на месте в одном из парков Кишинева.

В ноябре 2019 года неизвестные разгромили памятные гранитные плиты на стенах долговременной огневой точки 417 линии Сталина, расположенной на окраине села Кошница Дубоссарского района.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть