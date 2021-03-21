В Молдове разрушили памятник, отреставрированный Россией

23.03.2021, Москва, Елена Острякова

Очередной акт вандализма в отношении памятника героям Великой Отечественной войны был совершен в молдавском селе Иванча.

Об этом сообщает «Блокнот Молдова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мрази и негодяи, совершившие это, должны быть найдены и понести наказание. Штык из нержавеющей стали сволочи решили спилить на металлолом. На месте уже работает полиция. О произошедшем оповещены органы местной власти», – написал в соцсетях председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

Координационный совет российских соотечественников считает, что «подобные кощунственные действия могут свидетельствовать о чувстве безнаказанности».

«Политика, проводимая некоторыми государственными чиновниками, не только попустительствует, но и подталкивает несознательных граждан на подобные поступки, не рассчитывая на какие-либо последствия. Памятник будет восстановлен, как и 7 лет назад, усилиями общественных организаций», – говорится в заявлении совета.

Посольство РФ в Молдове напоминает, что памятник в Иванче был отреставрирован в 2014 году при участии России, и в очередной раз призывает молдавские власти найти вандалов.

Акты вандализма в последнее время происходят в Молдове постоянно. В феврале был осквернен мемориал героям Великой Отечественной войны в селе Руска Хынчештского района.

В начале ноября 2020 года неизвестные изуродовали памятник советскому полководцу Григорию Котовскому в городе Хынчешты, который до 1990 года носил название Котовск.

В июле вандалы разбили облицовочную плитку на воинском захоронении Великой Отечественной войны в селе Гура Быкулуй.

В апреле – разрушили мемориальную плиту с именами расстрелянных в годы фашистской оккупации советских граждан на месте в одном из парков Кишинева.

В ноябре 2019 года неизвестные разгромили памятные гранитные плиты на стенах долговременной огневой точки 417 линии Сталина, расположенной на окраине села Кошница Дубоссарского района.