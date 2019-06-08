В Молдове реализовали план Козака — Плахотнюк свергнут

08.06.2019, Москва, Елена Острякова

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак сыграл в политическом кризисе в Молдове такую же роль, как российские ВКС в войне в Сирии. Три месяца местные партии не могли договориться. Но приехал Козак, заявил об оптимальном составе коалиции, и спустя три дня она была создана точь в точь такая, как рекомендовал российский политик. Сформировано правительство, которое намерено спасти страну от власти «великого и ужасного» олигарха Влада Плахотнюка, бизнес-партнера бывшего украинского президента Петра Порошенко.

Правда, сделано все было не совсем гладко – только после того, как подконтрольный Плахотнюку конституционный суд принял решение, что время, отведенное на создание коалиции, истекло, и парламент надо распускать.

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Однако считающаяся пророссийской Социалистическая партия и проевропейский блок ACUM заручились поддержкой ведомств поважнее молдавского суда — посольств России и США, которые почти синхронно благословили создание коалиции.

«Сегодня у нас нет Востока или Запада, нет красных, желтых или белых. У нас есть единый народ, единая цель и одна Молдова — для всех», — заявила оперативно избранная спикер социалистка Зинаида Гречаный.

Спустя несколько часов в Молдове появился и новый премьер — либералка Майя Санду.

Кроме того, парламент принял «Декларацию о захваченном государстве», в котором в большинство государственных структур, в том числе силовые ведомства и Конституционный суд объявлены «захваченными», а их решения парламент считает незаконными.

Документ очень своевременный, поскольку за время заседания конституционный суд объявил парламент и все принятые им решения вне закона.

«Диктатор пал, депутаты приложили усилия, чтобы пал мафиозный режим. Сегодня начинается процесс очищения Молдовы», – провозгласила Санду.

Это заявление выглядит несколько поспешным. «Хозяин Молдовы» Влад Плахотнюк не намерен сдаваться без боя. Он начал с мелких пакостей: парламентские клерки не вышли на работу, и депутатам пришлось принимать исторические решения в темном зале без трансляции.

Но потом в ход пошла тяжелая артиллерия. В Сеть была слита запись переговоров Плахотнюка с Додоном. На ней президент обещает олигарху, что Россия закроет уголовные дела, возбужденные против него. Взамен Плахотнюк должен согласиться на федерализацию страны с тем, чтобы в будущем Приднестровье стало автономией с широкими правами в составе Молдовы. Есть там и другие эпизоды, в которых голос, похожий на Додона, требует с Плахотнюка ежемесячно платить социалистам 700 тыс евро, а потом признается, что получал на выборы деньги из Москвы.

В конце дня на телеэкранах появился сам олигарх и объявил сегодняшние события госпереворотом. Плахотнюк призвал все министерства не выполнять указания узурпаторов. Теперь в Кишиневе не исключают аресты Додона и Санду верными Плахотнюку силовиками.