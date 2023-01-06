В Молдове – репрессии из-за выставки о Сталинграде

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Министерство образования Молдовы начало проверку по факту проведения в нескольких школах страны выставки «Бессмертный Сталинград» и концертов, посвященных 80-летию Сталинградской битвы. Их проводил Русский историко-патриотический клуб.

Ранее телеканал TVR Moldovа выпустил репортаж, в котором утверждалось, что на мероприятиях «продвигали советские пропагандистские идеи». Чиновники уже запросили дополнительную информацию у лиц, причастных к случаям, описанным в репортаже.

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Председатель молдавского Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович заявил, что TVR Moldova «разгоняет истерию и распространяет ложь».

Он направил в министерство письмо, в котором попросил разъяснить, являются ли мероприятия по увековечению памяти павших военнослужащих «пропагандой войны».

«Главными героями выставки “Бессмертный Сталинград” являются наши соотечественники, сражавшиеся против нацизма в годы Второй мировой войны. Никакой пропаганды не ведём, а стремимся побудить молодежь делать самостоятельные выводы из исторических фактов», – написал Петрович в своем ТГ-канале.

Однако нападки молдавских СМИ на память о Великой Отечественной войне не закончились. Информационный портал Nord-News возмутился тем, что в городе Бельцы в условиях энергетического кризиса горит Вечный огонь. Ранее этот же портал назвал маршалов Победы «палачами».

Старт гонениям дала президент Молдовы Майя Санду, которая в декабре в телеэфире объявила советские песни «угрозой национальной безопасности». Песни о победе над фашизмом она отнесла к «продвижению войны в прямой или косвенной форме».

После этого депутат молдавского парламента Василий Шоймару заявил на заседании, что «наша румынская армия потерпела поражение под Сталинградом».