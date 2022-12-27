В Молдове решили пересажать всех приднестровцев

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Верховный Совет Приднестровья направит в парламент Молдовы заявление по поводу введения статьи «за сепаратизм» в молдавский уголовный кодекс.

Под её действие могут попасть все граждане ПМР, передает коррепондент «ПолитНавигатора».

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«Рассчитываем, что благоразумие восторжествует, и эти поправки не будут приняты во втором чтении», – сказала сегодня вице-спикер Верховного Совета Галина Антюфеева, отметив, что ПМР примет ответные меры.

Согласно новой статье молдавского УК представители органов власти Приднестровья станут «антиконституционными субъектами».

«МГБ Приднестровья – это хорошо организованная структура, которая имеет возможности осуществлять незаконную разведывательную и контрразведываетльную деятельность. И противодействие такой деятельности не предусмотрено в нашем уголовном кодексе», – сказала председатель юридической комиссии парламента Молдовы Олеся Стамате.

Политолог Сергей Широков считает статью «за сепаратизм» серьезной угрозой.

«В случае принятия этой нормы все приднестровцы, имеющие гражданство Республики Молдова, попадают под санкции. Это будет касаться не только руководства республики и граждан, работающих в органах государственной исполнительной власти, но и каждого простого приднестровца, который любит свою страну и гордится ею. С принятием этих законопроектов усугубляются проблемы со свободой передвижения. Могут возникнуть проблемы для журналистов, для бизнеса, для гуманитарных связей. Они создают новые правила игры, по которым Кишинев будет определять, как жить Приднестровью», – сказал Широков в интервью телеканалу ТСН.

По статье «сепаратизм» предусмотрено наказание от 2 до 7 лет тюрьмы, за «подстрекательств к сепаратизму» – штраф 1500 евро. Проект прошел первое чтение в парламенте. Ожидается, что он будет принят в начале следующего года. Спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил, что такой закон нужно было принять еще 30 лет назад.

«Все очень серьезно. Соросята шуток не любит. Намечаются серьезные репрессии», – написал в своем ТГ-канале оппозиционный молдавский депутат Богдан Цырдя.

При этом в Кишиневе объявили, что готовят новый план по реинтеграции страны, но держат его в тайне от Тирасполя.

«В Молдове готовят новый план возвращения Приднестровья. Роль Румынии и ЕС в переговорном процессе должна возрасти, учитывая европейский путь Молдовы», – заявил молдавский вице-спикер «по реинтеграции» Олег Серебрян.

МИД ПМР уже направил официальный запрос в Кишинев с требованием дать исчерпывающее объяснение по скандальному законопроекту. Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что реализация деструктивных изменений в молдавском уголовном кодексе происходит на фоне нарастающей деградации переговорного процесса и дисфункции формата «5+2».