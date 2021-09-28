В Молдове решили разморозить приднестровский конфликт

28.09.2021 14:29 (Мск), Москва, Елена Острякова

Приднестровский конфликт больше не является замороженным и будет разрешен в ближайшие годы.

Об этом в интервью телеканалу RenTV Moldova заявил вице-премьер-министр по вопросам «реинтеграции» Молдовы Владислав Кульминский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я лично считаю, что приднестровский конфликт уже больше замороженным в полном смысле назвать нельзя. Это уже не замороженный конфликт. Я прихожу к такой точке зрения по причине всех процессов, происходящих в регионе. Процессы пошли. Ожидать, что приднестровский конфликт останется в замороженном состоянии нереалистично. Надо заниматься урегулированием этого конфликта, решать его. Здесь уже речь не идет о десятках лет. Думаю, что в том или ином виде урегулирование будет найдено быстрее, чем 10 лет. Кишинев здесь должен играть активную роль, потому что он уже не заморожен. Статус-кво уже не существует. Процессы пошли в движение по всему региону», – сказал Кульминский.

Он уточнил, что процессу урегулирование конфликта должен способствовать процесс общего пересмотра границ на постсоветском пространстве, упомянув при этом войну за Нагорный Карабах («статуса кво больше не существует, и это неплохо»). Но для разрешения проблемы нужно, чтобы на «уровне геополитики сошлись звезды».

Кульминский заявил, что иного сценария, чем «восстановления территориальной целостности Молдовы» не видит, хотя признал, что для народа страны это не является актуальным. Народ Приднестровья, по его мнению, «очень хочет объединения с Молдовой».

Он считает, что Украина, с которой у Кишинева складываются «великолепные отношения» вынесла правильные уроки из приднестровского конфликта и не стала откладывать процесс политического урегулирования, решая насущные вопросы.

Со своей стороны молдавский вице-премьер тоже решил последовать примеру воинственной соседки, блокирующей Минские соглашения, и тоже подверг критике формат «5+2» (РФ, Украина, ОБСЕ, США и ЕС), позволявший до сих пор решать проблемы, возникающие между Молдовой и Приднестровьем.

«Формат «5+2» неспособен выработать политическое решение. Это некий ЗАГС – дом бракосочетаний, куда приносят готовое решение, красивая церемония, всех наряжают. Но само решение будет приниматься по другим каналам. Кишинев должен продвигать видение решения, которое ему выгодно», – сказал Кульминский.

На его слова резко отреагировали в Приднестровье.

«Альтернатива переговорам [в формате «5+2»] только обострение конфликта и эскалация напряженности… Эта ситуация показывает нацеленность Молдовы на односторонние действия. Мы устали от недоговороспособности молдавской власти. Молдавский народ раньше от нее устанет, чем Приднестровье – бороться за свою независимость… Я не против воспринимать формат «5+2» как ЗАГС, но только для того, чтобы мы цивилизованно оформили развод», – сказал в интервью телеканалу ТСВ министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев.

Он надеется на другую расстановку «геополитических звезд»: визит в регион председателя ОБСЕ Анн Линде вернет Кишинев в чувство.

«У молдавской стороны было три варианта выбора поведения: остаться в том же политическом болоте, которое досталось, усугубить ситуацию либо прагматично решать вопросы, от которых зависит жизнь людей – что с левого, что с правого берегов Днестра. К сожалению, большому моему сожалению, я вижу, что выбрана первая позиция – остаться в том же политическом болоте, ну и, как следствие, усугубить ситуацию», – заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский.

Слова Кульминского восприняли в непризнанной республике, не как частное мнение чиновника, а в контексте агрессивного выступления президента Молдовы Майи Санду на Генеральной ассамблее ООН, где она в очередной раз заявила, что настаивает на выводе российских войск из региона.

Напряженности добавила недавняя крупная поставка в Кишинев крупной партии вооружений из США. Вдохновленные молдавские участники войны с Приднестровьем из общественной организации «Сила ветеранов» тут же потребовали, чтобы в молдавских школах изучали «войну с Россией».

«Для нас такая постановка вопроса звучит как угроза силового давления. Российские войска – это гарантия физической безопасности… Похоже, что они выполняют какой-то политический заказ. Эти громогласные заявления должны показывать их западным партнерам, что Кишинев ведет какую-то деятельность и выполняет этот политический заказ, который их к власти и привел. Тот напор, с которым они сотрясают воздух, заставляет с опаской смотреть в будущее», – сказал директор приднестровского Института социально-политических исследований Игорь Шорников.

Он надеется на жесткую позицию России, которая повлечет «жесткий окрик из Вашингтона, и все вернется на круги своя».

«Поставка американского оружия и техники в Молдову создает угрозу безопасности Приднестровья. По сообщению СМИ, речь может идти о поставках партии стрелкового вооружения, средств связи, легкой артиллерии и автомобилей Хаммер. Естественно, если анализировать положение Молдовы, то воевать она может в случае чего с Приднестровской Молдавской Республикой. И ни с кем больше», – сказал политолог Андрей Сафонов.

Председатель Союза защитников Приднестровья Валерий Ширков полагает, что действия Кишинева могут привести к эскалации конфликта на Днестре.

«Сейчас в нашем регионе какое-то равновесие. Молдавские политики добиваются того, чтобы нарушить это равновесие. Если оно будет нарушено, это сразу приведет к конфликту. 30 лет назад они тоже нам обещали мирные договоренности, но нанесли предательский удар, было много жертв среди мирного населения. Ситуация может повториться», – сказал Ширков.

Он считает, что США подталкивают Молдову к украинскому сценарию и надеется только на помощь России.

«Все ждут, когда Россия наконец будет решать вопрос, начнет жестче отвечать на вызовы со стороны Молдовы. Народ устал не от блокады, а ждать, когда Россия нам поможет», – сказал Ширков.