В Молдове румынские оккупанты приступили к травле духовенства, сохраняющего единство с Москвой

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Антицерковная кампания в Молдове набирает обороты. Несмотря на заверения президента Майи Санду и партии «Действие и солидарность», что их целью является религиозный мир в Молдове, и что они с уважением относятся к обеим православным митрополиям (имеется в виду каноническая Молдавская митрополия и Бессарабская митрополия Румынского патриархата), провластные аналитики из Молдовы и Румынии продолжают антицерковные вбросы.

Очередной выпад в адрес Православной Церкви в Молдове осуществил румынский аналитик Арманд Гошу, часто выступающий в качестве эксперта на молдавских телеканалах передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Присутствие и деятельность клира, подчинённого Русской патриархии, может быть проблемой для безопасности Молдовы», – заявил он в ходе участия в программе «Час экспертизы» на провластном телеканале «Журнал ТВ».

На это высказывание отреагировала оппозиционная Партия социалистов, распространившая заявление в защиту канонической Церкви в Молдове.

«Мы сталкиваемся с пропагандистской кампанией, запущенной околовластными деятелями с целью зондирования почвы и подготовки общественного мнения к репрессивным действиям против канонической Православной Церкви Молдовы по отработанному украинскому сценарию. Поспешная реакция со стороны президента Майи Санду и партии PAS, пытающихся на словах отмежеваться от этих скандальных высказываний, выглядят лицемерием», – говорится в заявлении ПСРМ.

Партия социалистов обращается к руководству страны, правящей партии и их внешним кураторам с призывом «оставить в покое Православную Церковь»:

«Провоцируя религиозный конфликт на территории Молдовы, вы плюёте в лицо 98% населения Молдовы, являющихся православными верующими людьми. Вы бросаете вызов Богу, многовековой истории нашего народа, вере наших дедов и прадедов», – отмечается в заявлении оппозиционной партии.