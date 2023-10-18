В Молдове русофобию режима Санду оплачивают из своего кармана рядовые потребители газа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Предпосылок для снижения тарифов на газ для населения Молдовы нет. Цена газа, при которой тариф можно снизить, 550 долларов за 1000 кубометров. На сегодняшний день средневзвешенная цена газа за год равна 750 долларам.

Об этом заявил председатель Совета директоров ОАО «Молдовагаз» Вадим Чебан в ходе передачи «Puncte de Reflecție« на телеканале «Vocea Basarabiei».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

По его словам, нынешний тариф вполне отражает закупочную цену, и если тенденция будет нисходящей, то тариф может снизиться только в 2024 году. Чебан говорит, что предприятие-посредник «Energocom» сейчас не закупает газ, так как из-за международной нестабильности цены на метан снова начали расти.

По словам главы «Молдовагаз», нынешняя закупочная цена и объемы газа, закупленные в прошлом году по высокой цене, не позволяют рассчитывать на возможное снижение тарифа. Чебан утверждает, что для снижения тарифа средняя закупочная цена не должна превышать 550 долларов за 1000 кубометров.

«По нашим расчетам, цена, при которой тариф может быть снижен, составляет 550 долл. за тысячу кубометров. Эта закупочная цена будет являться базовой. Если средневзвешенная цена за год будет меньше 550 долларов, то возникнет необходимость в пересмотре тарифа. В утвержденной формуле тарифа на июнь 2023 года закупочная цена составляет примерно 750 долл. Таким образом, средневзвешенная цена за год равна 750 долларам. Когда мы получим среднюю цену в 550 долларов, только тогда можно будет говорить о предпосылках для снижения тарифа. Все будет зависеть от закупочной цены. Пока я таких предпосылок не вижу», – заявил Чебан в ходе передачи.

По словам главы «Молдовагаз», возможное снижение тарифов может быть не ранее 2024 года. Оптимистичный сценарий будет только в том случае, если мировые цены не будут вновь расти.

«Это может произойти в 2024 году, поскольку мы потребляем более дорогой газ и входим в зону потребления газа по цене, заявленной «Energocom» в последних тендерах. В этот период я не думаю, что «Energocom» будет делать крупные закупки, потому что цены высокие, рынок сейчас очень нестабилен. Многое зависит от погоды, если будет холодно, то потребление будет высоким, и этот элемент влияет на цену. Текущая цена на газ отражает ситуацию на рынке. Рынок есть рынок, и мы на 100% зависим от него», – заявил председатель совета директоров «Молдовагаз».

В настоящее время молдавские потребители платят за кубометр природного газа 18,06 лея (97 российских рублей) с учетом НДС.

В 2021 году руководство Молдовы во главе с Майей Санду отказалось от перезаключения долгосрочного контракта с «Газпромом».

В 2020 году, при президенте Игоре Додоне, среднезакупочная цена для Молдовы составляла 148,87 доллара за тысячу кубометров. Эту цену можно было бы сохранить, но Санду категорически отказалась лететь в Москву и договариваться о цене на газ с российским руководством.