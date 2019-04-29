В Молдове считают, что Зеленский отказался говорить с Плахотнюком

29.04.2019, Москва, Елена Острякова

Сразу несколько молдавских СМИ сообщили о встрече нового президента Украины Владимира Зеленского с олигархом Владом Плахотнюком, которого называют «хозяином Молдовы».

Молдавские журналисты посчитали анонимный телеграм-канал «Незыгарь» надежным источником информации на эту тему.

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Не согласился с инсайдом только молдавский телеграм-канал «Молдавский вагон 65/66», который сообщил сообщил, что несмотря на долгое ожидание Плахотнюку не удалось переговорить с Зеленским.

«Представители Зеленского сообщили Плахотнюку, что “неуместно лидеру столь демократической партии общаться с российским шпионом”. Также, говорится и том, что на стол перед молдавским олигархом представители избранного президента Украины положили подборку новостей из СМИ, принадлежащих Плахотнюку, в которых прямо указывается на то, что Зеленский является “агентом Кремля”», – написал «Молдавский вагон».

Пользователи социальных сетей Молдовы живо отреагировали на сообщение.

«Вот вам и новый президент Украины!! Он якобы собирается броситься с коррупцией и олигархами, а сам встретился с ними и обсуждал его первые шаги в Украине. Что мог говорить с ним Плахотнюк 6 часов!??!», – написала жительница Кишинева Валентина Спринчан у себя в «Фейсбуке».

В штабе Владимира Зеленского опровергли какие-либо встречи своего шефа в Турции. Впрочем, известно, что Влад Плахотнюк является бизнес-партнером и другом уходящего президента Украины Петра Порошенко.