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Новости Украины

У молдавских политиков, представляющих как власть, так и радикально-унионистскую оппозицию, – тренд на скандальные радикальные заявления откровенно русофобского характера.

Уже несколько дней молдавское общество обсуждает интервью ветерана молдавской политики, а ныне депутата от правящей партии «Действие и солидарность» Василе Шоймару порталу Jurnal.md. 73-летний Шоймару – экономист, защищавший диссертацию в Ленинградском финансово-экономическом институте, в конце 80-х стал одним из действующих лиц Народного фронта Молдовы и депутатом Верховного совета Молдавской ССР.

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Подпись Василе Шоймару стоит под Декларацией независимости Республики Молдовы (совсем недавно он же признался, что этот документ был привезён в готовом виде из Бухареста). Он издал книгу «Излучина Дона 1942», воспевающей подвиги и «жертвы» румынской армии в Сталинградской битве на стороне Вермахта. В 2021 году Шоймару вернулся в молдавский парламент в составе пропрезидентской партии «Действие и солидарность».

В цитируемом интервью Шоймару заявил, что в конце 80-х – начале 90-х этот человек, защитившийся в Ленинграде, видел Молдову «вторым румынским государством, полностью отделившимся от России». Он посетовал, что в августе 1991 года был упущен исторический шанс на вхождение Молдовы в состав Румынии: если бы, по словам Шоймару, через 2-3 часа после провозглашения независимости было объявлено о «великом объединении», были бы решены многие проблемы, и не потребовалось бы в 13-й статье конституции упоминать в качестве государственного молдавский язык.

По мнению Василе Шоймару, в августе 1991 года надо было отдать Приднестровье Украине, потребовав взамен «Бессарабию и Буковину вплоть до Черновцов» (иными словами, юг Одесской области и полностью Черновицкую область Украины). Гагаузы, по его словам, были не в силах что-либо диктовать всей Молдове.

Однако сегодня интервьюируемый настроен более пессимистично. По его словам, сейчас шансов на прямое вхождение в Румынию нет. Более того, унионисты, выступающие за немедленное объединение, «играют на руку Путину и создают повод для вторжения российской армии в Молдову».

«Это государство должно достичь определенного уровня, чтобы заслужить возвращение домой, в Великую Румынию», – считает Василе Шоймару.

Но «с бардаком здесь, с русскими в Тирасполе, и с гагаузами, вставшими на сторону русских», у унионистского проекта, по его мнению, нет шансов. Шоймару считает, что единственный шанс на «великое объединение» – это вступление Молдовы в Евросоюз.

«Либо мы объединимся с Румынией через ЕС, либо примем российскую армию навсегда в Республике Молдова», – уверен Шоймару.

Мнение немолодого парламентария от правящей партии возмутило представителей левых сил. Экс-вице-премьер по реинтеграции (поглощению Приднестровья Молдовой), выпускница МГИМО, а ныне член исполкома ПСРМ Ольга Чеботарь ответила отповедью в духе героя фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «Да ты что, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь?».

«Уважаемый депутат от ПДС, присягнувший защищать территориальную целостность государства, не видит никакой проблемы, если часть Республики Молдова будет передана Украине, а именно Приднестровский регион. С такими людьми мы хотим реинтегрировать страну? Позор депутату! Вы должны выступить с четким планом реинтеграции страны, а не уступать наши территории!» – возмутилась Ольга Чеботарь.

По мнению секретаря парламентской комиссии по национальной безопасности, депутата от Блока коммунистов и социалистов Константина Старыша, Василе Шоймару озвучил то, что на уме у всех членов правящей партии.

«Не следует считать заявления Шоймару болезненными фантазиями пожилого и не вполне адекватного человека. Он – видная фигура в правящей партии, депутат парламента, один из ее ньюсмейкеров, а в качестве депутата первого парламента и униониста – ещё и моральный авторитет. Возможно, он просто чуть более откровенен своих однопартийцев», – подчеркнул Старыш.

Бывший советник президента Владимира Воронина, экс-идеолог Партии коммунистов, а ныне один из лидеров непарламентской оппозиционной партии «Гражданский конгресс» Марк Ткачук отметил:

«Это залёт. Целый депутат от правящей партии Майи Санду компактно и ёмко изложил представления о прекрасном своего доминирующего в Молдове коллективчика. Наконец-то просто и ясно, что называется своим ртом, правящая партия созналась в том, что является не промолдавской, а унионистской. Другими словами, действующей в интересах и во благо соседнего государства – Румынии».

Однако ещё более радикально высказалась другая представительница политического класса страны Анна Гуцу, в прошлом одна из лидеров радикально-унионистской Либеральной партии, едва не занявшая пост министра обороны Молдовы. Ей не понравилось, что президент Майя Санду общалась в Гагаузии с депутатами Народного собрания на «инфекционном» русском языке. По убеждению Анны Гуцу, Гагаузская автономия должна быть немедленно ликвидирована.

Гуцу назвала гагаузов «предателями интересов Молдовы», а саму Гагаузию «имперским наследством России с XIX века». По её словам, «для гагаузов пробил час истины».

«Теперь посмотрим, хватит ли у правления партии «Действие и солидарность» политической воли и решимости, – заявила Анна Гуцу.

«Конечно, Анна Гуцу — политический микроб. Ее вес в политике — даже не ноль, а отрицательная величина. Опасность в том, что она выражает мнение унионистов — и это еще не самые радикальные из их идей. А мнение унионистов всегда было важным для гражданки Румынии Майи Санду. Не говоря уже о правящей партии, которая набита унионистами под завязку», – отмечает в своём комментарии телеграм-канал Sputnik Молдова.

Мы разделяем взгляд наших коллег: к высказываниям подобных типажей следует отнестись со всей серьёзностью. Особенно на фоне записи в Твиттере, которую буквально на днях сделал американский генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, ветеран войны в Ираке и Афганистане Бен Ходжес. По его мнению, «возможно, настало время для Украины и Молдовы незамедлительно решить проблему Приднестровья».

Вполне возможно, заявления, сделанные Василе Шоймару и Анной Гуцу, а также целый ряд недвусмысленных намёков Майи Санду на встрече с депутатами Народного собрания Гагаузии, призваны подготовить общественное мнение Молдовы к сценарию силового подавления как Гагаузии, так и Приднестровья, с расчётом на то, что группировка российских войск, занятая специальной военной операцией на Украине, не успеет отреагировать.