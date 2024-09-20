В Молдове закончился срок подачи подписных листов для регистрации на президентских выборах, которые пройдут через месяц, 20 октября. У ЦИК есть ещё неделя для рассмотрения поданных подписных листов, но часть кандидатов уже зарегистрирована, и 20 сентября официально вступит в предвыборную гонку. Помимо действующего президента Майи Санду, это экс-генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьер-министр Василий Тарлев и бывший мэр второго по величине города Бельцы, предприниматель и шоумен Ренато Усатый.

Эти выборы примечательны тем, что проходят в условиях неограниченной диктатуры Майи Санду, которой Запад выдал карт-бланш в условиях противостояния с Россией. Цель коллективного Запада на этих выборах – переизбрание Санду на второй срок и стабилизация в Конституции курса на евроинтеграцию.

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Кроме того, впервые главной темой президентских выборов, по крайней мере, со стороны действующего президента, является противостояние с Россией. Другие зарегистрированные кандидаты выступают за нормализацию отношений с Москвой. Все остальные темы отодвинуты на второй план.

Санду, Стояногло и Усатый являются основными кандидатами на прохождение во второй тур. Также могут быть зарегистрированными в качестве кандидатов Ирина Влах (высокий процент поддержки на юге, в первую очередь, в Гагаузии) и Ион Кику. В качестве фонового кандидата выступает Василий Тарлев.

Для понимания настроя кандидатов и готовности налаживать отношения с Россией – является отношение к общей истории и общим ценностям. 24 августа отмечалось 80-летие Ясско-Кишиневской операции. В предыдущие годы этот праздник бы отмечался на государственном уровне. По крайней мере, все оппозиционные кандидаты отметились бы с георгиевскими лентами. Но из всех зарегистрированных кандидатов приняли участие лишь двое – Александр Стояногло и Василий Тарлев. В то же время, Ренато Усатый, равно как Ион Кику и Ирина Влах, этот юбилей проигнорировали. Это весьма красноречивый показатель серьезности, с которой молдавские политики, включая оппозиционных, относятся к общим ценностям.

В этот же день, 20 октября, пройдёт референдум о внесении в конституцию обязательного положения о курсе на евроинтеграцию. Цель – застолбить этот курс как безальтернативный и не дать партиям, выступающим за альтернативные проекты, баллотироваться в парламент. Сегодня только две партии зарегистрировались на участие в референдуме с опцией агитации против ЕС – это Партия коммунистов, поддерживающая Василия Тарлева, и «Возрождение», чьему кандидату Василию Боле ЦИК отказал в регистрации на президентских выборах.

Эта тема была яблоком раздора среди молдавской оппозиции, раздумывающей, что лучше – голосовать против или бойкотировать референдум. Сторонники бойкота утверждают, что Санду для удачного референдума потребуется повторить свой успех на выборах 2020 года. Их оппоненты говорят, что, если референдум всё-таки состоится, и число проголосовавших «за» превысит 90%, это даст дополнительные очки в пропаганде Санду.

Однако после того, как мэр Кишинёва Ион Чебан заявил, что его политформирование поддерживает ответ «да» на еврореферендуме, бойкот, преследующий цель срыва мероприятия, потерял смысл: на референдум будет работать весь админресурс кишинёвской мэрии.

Те, кто зарегистрировался на референдуме с опцией голосования «против», теперь смогут, по крайней мере, разоблачать евроинтеграцию и заглушать пропаганду правящего режима. Да, учитывая госпропаганду и настроения в обществе, где большинство выступает за евроинтеграцию (но против вступления в НАТО), добиться победы противников евроинтеграции будет непросто. Однако, если против вступления в ЕС проголосуют целые регионы, в частности, Гагаузия, это будет звонкой пощёчиной и Майе Санду, и руководству Евросоюза, и конечно, дополнительным аргументом евроскептикам, выступающим против новой волны расширения ЕС.