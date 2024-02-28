В Молдове страхуются на случай провала еврореферендума   

В Молдове готовят референдум о вступлении страны в Европейский союз. Голосование по этому вопросу по предложению президента Майи Санду планируется провести осенью 2024 года, одновременно с выборами главы государства.

С будущим референдумом пока не все однозначно, хоть идея евроинтеграции достаточно популярна у жителей страны. Дискуссии вокруг плебисцита не утихают, есть мнение, что проводить его рано: на нынешнем этапе пути в Евросоюз пока только идет анализ молдавского законодательства на соответствие праву ЕС, переговоры с Брюсселем еще не велись.

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Недавно назначенная вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимов, выступая в телеэфире, не исключила, что референдум может быть бойкотирован.

Политолог Александр Кориненко комментирует ситуацию в интервью ПолитНавигатору.

ПолитНавигатор: Главный переговорщик Кишинева с Брюсселем по вопросу евроинтеграции Кристина Герасимов констатирует, что в обществе есть разные взгляды на внешнеполитический курс, допускает провал референдума и то, что процесс интеграции с ЕС может быть в этом случае приостановлен.

Достаточно спокойно это комментирует и глава делегации ЕС Янис Мажейкс – он говорит, что Евросоюз уважительно отнесется к решению граждан Молдовы, если на референдуме они не поддержат вступление страны в ЕС. Какие настроения сейчас преобладают в обществе, есть ли какие-то исследования на этот счет?

Александр Кориненко: Исследования показывают то, что большинство граждан Республики Молдова – за продолжение курса европейской интеграции и желают вхождения в Европейский союз, но это не свидетельствует о готовности Молдовы и граждан государства стать членом ЕС. Дело в том, что для молдаван сегодня нет другой альтернативы.

Населению республики надо вверить в какую-то светлую мечту – как когда-то мои родители верили, что они построят коммунизм, сегодня мы верим в далекое европейское будущее. Заявления госпожи Герасимов и главы делегации ЕС Яниса Мажейкса свидетельствуют о том, что они хотят подстраховаться на случай провала референдума.

Президент Майя Санду сделала все, чтобы процесс европейской интеграции ассоциировался с ней, привязав «рейтинг евроинтеграции» к своему личному рейтингу. На референдуме не будет решаться вопрос о вступлении в ЕС, так как обычно подобные референдумы проводят, когда страна выполнила все необходимые требования и соответствует всем критериям страны-члена ЕС.

В данном конкретном случае – это пиар-акция президента Молдовы, и население, осознавая, что референдум фактически ничего не решает, могут в знак протеста бойкотировать или голосовать против европейского пути, но это скорее будут голоса против Майи Санду, чем против ЕС. Не думаю, что еврочиновники были в восторге от такого решения правящей команды, которая идет ва-банк.

ПолитНавигатор: Первые лица страны проводят встречи на местах, призывая усилить поддержку европейского курса, президент Майя Санду выступает перед учителями, рекомендует им рассказывать о преимуществах евроинтеграции школьникам.

Руководителей городов и сел шантажируют тем, что европейские деньги не достанутся тем, кто голосовал «неправильно». Власти, так сильно напирая, не боятся дискредитировать саму идею евроинтеграции?

Александр Кориненко: Они уже давно ее дискредитировали. Власти делают все, чтобы у населения не осталось альтернативы: закрывают 12 телеканалов, чтобы население смотрело «правильные» телеканалы, блокируют новостные порталы, чтобы население читало «правильные» новостные порталы, создают центр по борьбе с дезинформацией, чтобы исключить возможность получать альтернативную информацию. Сегодня президент Майя Санду отделяет нас железным занавесом от Востока, заставляя принимать ценности запада. Действует правило, которое гласит о том, что никто так не дискредитирует идею евроинтеграции в Молдове, как сами евроинтеграторы.

ПолитНавигатор: Споры о том, можно ли проводить референдум одновременно с выборами, продолжаются. Оппозиционные политики считают, что плебисцит уместно провести уже после переговоров с Брюсселем, когда станет понятен их итог. Голос оппозиции слышен?

Александр Кориненко: Оппозиционные политики говорят все верно: во всех странах ЕС референдумы проводились тогда, когда страна уже соответствовала всем необходимым критериям, чтобы стать членом ЕС, и даже не всегда они заканчивались успехом. К примеру, норвежцы высказались в свое время против.

Мы все понимаем, что Майя Санду идет на второй срок и хочет окончательно заслужить себе «орден» за победу в гибридной войне с Россией, которую круглосуточно и без перерыва на обед ведет со своей командой, придворными журналистами и лояльными НПО, поскольку больше никто не хочет сражаться с ними плечом к плечу в выдуманном противостоянии.

Санду рассчитывает попасть в учебники истории, как президент, который «забетонировал» европейский курс Молдовы, а далее гражданка соседнего государства, очевидно, рассчитывает на теплое кресло в Брюсселе или Вене, где на стене она повесит фото с саммита Европейского политического сообщества.

Оппозиция же сама не знает, чего хочет: часть оппозиционеров призывают бойкотировать референдум, часть – голосовать против, кто-то хочет включить в бюллетень вопрос о нейтралитете Молдовы, кто-то – о сохранении членства в СНГ. В итоге лебедь, рак и щука опять не договорились, и оппозиционный избиратель находится в смятении и не знает, как же себя повести.

ПолитНавигатор: До сих пор РМ и Украина двигались в ЕС синхронно, но теперь, как отмечают в Бюро евроинтеграции, на пути в ЕС одна страна может опередить другую. Может ли Молдова включиться в переговорный процесс раньше Украины, не создаст ли это трений между Кишиневом и Киевом?

Александр Кориненко: Надо честно признать, что Киев протащил за собой Кишинев в эшелон кандидатов в ЕС, но это, по сути, ничего не значит, все прекрасно понимают, что Молдова получила этот статус не благодаря своим заслугам, а из-за вооруженного конфликта на Украине. Молдова в любом случае начнет переговорный процесс с ЕС раньше, чем Украина, но не думаю, что это создаст какие-то трения между государствами, у Киева сейчас есть более серьезные проблемы, чем евроинтеграция. И опять же, Кишинев начнет переговорный процесс не из-за своих заслуг и успехов на пути в европейскую семью, а потому что еврочиновникам надо показывать хоть какой-то успех на восточном фланге, ну и убедить граждан Молдовы смотреть почаще на Запад, а не на Восток.

ПолитНавигатор: Как вы считаете, на фоне евроинтеграции и в свете заявлений западных стран о необходимости отправить войска на Украину не решит ли и Молдова поучаствовать в этой затее?

Александр Кориненко: Как бы, возможно, ни хотело молдавское руководство ввязаться в какую-то авантюру, но спикер Гросу и депутат Карп будут оставаться единственными молдаванами, которые фотографировались в бронежилетах в Киевской области [в ходе рабочего визита на Украину в мае 2022 года]. Любая подобная идея приведет к саботажу таких преступных решений и выльется в народный гнев.